هولندا تحذر رعاياها من السفر إلى إيران إلا في حالة الضرورة القصوى

أصدرت وزارة الخارجية الهولندية تحذيرا لرعاياها بعدم السفر إلى إيران إلا في حالة الضرورة القصوى.





وأشارت الخارجية الهولندية، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء أمس، الأربعاء، إلى أن "التوترات المتصاعدة في المنطقة تعني أن الوضع الأمني أصبح غير قابل للتنبؤ في مآله".





وتخطط شركات السياحة الهولندية لإلغاء كافة الرحلات السياحية إلى إيران، كما أعلن وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك، أن امستردام تدين الضربات الإيرانية على القاعدتين العراقيتين حيث قوات التحالف، مشيرا إلى أن بلاده تدرس مسألة سحب العسكريين الهولنديين من العراق.



