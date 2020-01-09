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أخبار العالم

هولندا تحذر رعاياها من السفر إلى إيران إلا في حالة الضرورة القصوى

الخميس 09/يناير/2020 - 04:42 ص
هولندا
هولندا
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أ ش أ
أصدرت وزارة الخارجية الهولندية تحذيرا لرعاياها بعدم السفر إلى إيران إلا في حالة الضرورة القصوى.

وأشارت الخارجية الهولندية، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء أمس، الأربعاء، إلى أن "التوترات المتصاعدة في المنطقة تعني أن الوضع الأمني أصبح غير قابل للتنبؤ في مآله".

وتخطط شركات السياحة الهولندية لإلغاء كافة الرحلات السياحية إلى إيران، كما أعلن وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك، أن امستردام تدين الضربات الإيرانية على القاعدتين العراقيتين حيث قوات التحالف، مشيرا إلى أن بلاده تدرس مسألة سحب العسكريين الهولنديين من العراق.

وأشار بلوك، إلى أنه سيبحث الضربات الصاروخية الإيرانية مع مفوض الشؤون الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ودعا إلى التهدئة في إيران والعراق.
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