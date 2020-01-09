أم تلقي رضيعها في صندوق قمامة.. وكاميرات المراقبة تفضح فعلتها

وقفت امرأة أمام أحد صناديق الزبالة في مدينة هوايان شرق الصين، وهي تحمل بين يديها طفلا رضيعا، وبلا أي رحمة قامت بإلقائه وسط القمامة ورحلت ببرود شديد.





لكن استوقفها بكاء الطفل، فوقفت تحملق به، وقد أبدت تصرفات غريبة جدًا، حيث انتظرت للحظات أمام الطفل الذي يتألم من البرد، ولم يتوقف عن البكاء في مقطع فيديو مؤلم رصدته كاميرات المراقبة في أحد شوارع هوايان.





لم يؤثر بكاء المسكين في هذه المرأة الباردة، التي مشت بإعياء شديد، حيث بدا أنها قد خرجت من المستشفى للتو مبكرًا عن موعدها المحدد لكي تتخلص من الرضيع.





وبعد قليل خلال المقطع الذي نشرته صحيفة "الدايلي ميل"، في أثناء مرور امرأة كانت راكبة خلف رجل على دراجة نارية أمام صندوق الزبالة، استوقفها بكاء الطفل الشديد.





نزلت مسرعة لتمسك بالطفل، وحملته بين ذراعيها في محاولة لتهدئته، ثم نظرت حولها غير مدركة من ممكن أن يفعل هذا الشيء المؤلم بطفل رضيع لا حول له ولا قوة.