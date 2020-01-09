AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

أم تلقي رضيعها في صندوق قمامة.. وكاميرات المراقبة تفضح فعلتها

الخميس 09/يناير/2020 - 05:59 ص
أم تلقي رضيعها في
أم تلقي رضيعها في صندوق قمامة
Advertisements
عزة عاطف
وقفت امرأة أمام أحد صناديق الزبالة في مدينة هوايان شرق الصين، وهي تحمل بين يديها طفلا رضيعا، وبلا أي رحمة قامت بإلقائه وسط القمامة ورحلت ببرود شديد.

لكن استوقفها بكاء الطفل، فوقفت تحملق به، وقد أبدت تصرفات غريبة جدًا، حيث انتظرت للحظات أمام الطفل الذي يتألم من البرد، ولم يتوقف عن البكاء في مقطع فيديو مؤلم رصدته كاميرات المراقبة في أحد شوارع هوايان.

لم يؤثر بكاء المسكين في هذه المرأة الباردة، التي مشت بإعياء شديد، حيث بدا أنها قد خرجت من المستشفى للتو مبكرًا عن موعدها المحدد لكي تتخلص من الرضيع.

وبعد قليل خلال المقطع الذي نشرته صحيفة "الدايلي ميل"، في أثناء مرور امرأة كانت راكبة خلف رجل على دراجة نارية أمام صندوق الزبالة، استوقفها بكاء الطفل الشديد.

نزلت مسرعة لتمسك بالطفل، وحملته بين ذراعيها في محاولة لتهدئته، ثم نظرت حولها غير مدركة من ممكن أن يفعل هذا الشيء المؤلم بطفل رضيع لا حول له ولا قوة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رضيع يموت محترقا بعد فشله في إنقاذ كلبه.. صور

سيدة تخطف رضيعة من مستشفى ولادة وتخفيها في حقيبة رياضية.. صور

تركته دون ملابس فكاد يتجمد.. أم تصفع رضيعها وتتركه في الشارع

من أب فلسطيني إلى أم مصرية.. الأطفال يعانون

بسبب حركة شائعة.. أب ينهي حياة رضيع عمره 13 يوما

بلا رحمة.. العثور على رضيع في صندوق قمامة قبل وقوعه في كارثة

ترشيحاتنا

بملابس شتوية.. نيرمين الفقي تتحدى الطقس البارد في أحدث ظهور

«الحباية القاتلة».. محمد عبد الغني يكشف مدى خطورة حبوب الغلة السامة.. فيديو

أمريكا للأمم المتحدة: مستعدون للتفاوض مع إيران دون شروط مسبقة

طه إسماعيل: كارتيرون كان ضحية مخطط الأحمال في الأهلي

شاهد.. تعليق محمود كهربا على شكوى الزمالك

إيران تعلن انتهاء عملياتها الانتقامية من أمريكا بشأن مقتل سليماني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أم تلقي رضيعها في صندوق قمامة.. وكاميرات المراقبة تفضح فعلتها

28 ألف جنيه سعر حذاء أحلام في أحدث ظهور لها ..صور

شاهد.. لحظة سقوط طفل داخل حفرة عميقة مغمورة بالمياه في السعودية