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فن

star wars :episode ix يقترب من المليار دولار

الخميس 09/يناير/2020 - 05:49 ص
صدى البلد
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شروق ابراهيم
حقق فيلم Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker إيرادات بلغت ٩٦٣ مليون دولار حول العالم بعد مرور أقل من شهر على طرحه بالسينمات الأمريكية والعالمية.

‏Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker هو الجزء التاسع وأحدث جزء من سلسلة أفلام ستار ترك على سينما لايف وتبدأ حيث تستمر رحلة (ري) بين المجرات

ويحاول الناجون من قوات المقاومة أن يواجهوا (النظام اﻷول) للمرة اﻷخيرة على أمل أن تكون هى المواجهة الحاسمة، مع محاولة الجميع للتصالح مع اﻵم الماضي.

الفيلم من تأليف جورج لوكاس ومن إخراج جيه جيه أبرامز، ويشارك في بطولته ديزي ريدلي، جون بويجا، كاري فيشر،مارك هاميل وادم دريفير.
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