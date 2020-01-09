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أخبار العالم

النفط يهوي مع انحسار التوترات الأمريكية الإيرانية

الخميس 09/يناير/2020 - 08:03 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
تراجعت العقود الآجلة للنفط أكثر من أربعة بالمئة بعد تقلبات حادة، حيث صعدت مقتربة من ذروة أربعة أشهر في المعاملات المبكرة بفعل هجوم صاروخي إيراني على القوات الأميركية في العراق ثم تراجعت مع مسارعة البلدين لتهدئة التوترات.

ونزلت الأسعار بعد أن أصبح واضحا أن الهجوم الصاروخي لم يضر بأي منشآت نفطية أو يلحق الأذى بأي أميركيين، وتحت ضغط إضافي من زيادة مفاجئة في مخزونات الولايات المتحدة من الخام، وفقًا لسكاي نيوز.

وأخذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطوة للوراء بعد تصريحات غاضبة لأيام ضد إيران مع محاولة البلدين نزع فتيل الأزمة المتعلقة بقتل الولايات المتحدة القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني.


وتراجعت العقود الآجلة لبرنت 2.83 دولار بما يعادل 4.2 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 65.44 دولار للبرميل، في أدنى مستوى إغلاق لها منذ 16 ديسمبر. وفي المعاملات المبكرة، سجل العقد ذروته منذ منتصف سبتمبر عند 71.75 دولار.
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