عاهل الأردن يقلد الأميرة سلمى بنت عبدالله جناح الطيران.. صور

نشرت الصفحة الرسمية للملكة رانيا العبدالله على "انستجرام" صورًا لجلالة الملك عبدالله الثاني، عاهل الأردن وهو يقلد سمو الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني، جناح الطيران.





كان ذلك بعد اجتيازها دورة الطيران ومتطلبات الحصول عليه، وإتمامها ساعات الطيران الأكاديمي والعملي، كأول فتاة أردنية استطاعت اجتياز مرحلة التدريب الأساسي كطيار على طائرات الجناح الثابت.



