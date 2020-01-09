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أخبار البلد

عاهل الأردن يقلد الأميرة سلمى بنت عبدالله جناح الطيران.. صور

الخميس 09/يناير/2020 - 05:45 ص
عاهل الأردن يقلد
عاهل الأردن يقلد الأميرة سلمى بنت عبدالله جناح الطيران
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محمد بدران
نشرت الصفحة الرسمية للملكة رانيا العبدالله على "انستجرام" صورًا لجلالة الملك عبدالله الثاني، عاهل الأردن وهو يقلد سمو الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني، جناح الطيران. 

كان ذلك بعد اجتيازها دورة الطيران ومتطلبات الحصول عليه، وإتمامها ساعات الطيران الأكاديمي والعملي، كأول فتاة أردنية استطاعت اجتياز مرحلة التدريب الأساسي كطيار على طائرات الجناح الثابت.

وعلقت الصفحة الرسمية للملكة رانيا "جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، يقلد بحضور جلالة الملكة رانيا العبدالله وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، سمو الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني، جناح الطيران بعد اجتيازها دورة الطيران ومتطلبات الحصول عليه #الأردن".
عاهل الأردن يقلد الأميرة سلمى بنت عبدالله جناح الطيران.. صور
عاهل الأردن يقلد الأميرة سلمى بنت عبدالله جناح الطيران.. صور
عاهل الأردن يقلد الأميرة سلمى بنت عبدالله جناح الطيران.. صور
عاهل الأردن يقلد الأميرة سلمى بنت عبدالله جناح الطيران.. صور
عاهل الأردن يقلد الأميرة سلمى بنت عبدالله جناح الطيران.. صور
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