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فن

نورهان منصور بإطلالة هادئة على إنستجرام بـ جاكيت فرو.. صور

الخميس 09/يناير/2020 - 06:49 ص
نورهان منصور
نورهان منصور
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محمد بدران
نشرت الفنانة نورهان منصور، صورا جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأثارت نورهان منصور الجدل على السوشيال ميديا من خلال إطلالتها، حيث ارتدت جاكيت فرو ذات اللون الرصاصي، واعتمدت على تشويق جمهورها لأنها لم تظهر بالإطلالة الكاملة واستكفت بظهورها في الصور بالجاكيت الفرو فقط.

واعتمدت على شعرها الطويل المنسدل على كتفيها، وارتدت مجموعة من الاكسسوارات البسيطة المتناسقة مع ملابسها، والمكياج الهادئ الذي زاد من جمالها.

يذكر أن أحدث أعمال النجمة نورهان منصور، مسلسل نصيبي وقسمتك في حكاية "بدلة جديدة" مع النجم شريف سلامة.

الحكاية الرابعة من مسلسل "نصيبى وقسمتك" من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد جمعة، ومن بطولة شريف سلامة ورانيا منصور وشقيقتها نورهان وسلوى عثمان.
نورهان منصور بإطلالة هادئة على إنستجرام بـ جاكيت فرو.. صور
نورهان منصور بإطلالة هادئة على إنستجرام بـ جاكيت فرو.. صور
نورهان منصور بإطلالة هادئة على إنستجرام بـ جاكيت فرو.. صور
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