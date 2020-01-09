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فن

بين مؤيد ومعارض لزوجها.. نانسي عجرم تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي لليوم الخامس

الخميس 09/يناير/2020 - 06:11 ص
نانسي عجرم وزوجها
نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم
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شروق ابراهيم
تواصل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم تصدر محرك بحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي لليوم الخامس على التوالي، بسبب قضية زوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم الذي قتل سارقا سوري الجنسية.

وبعد تبين ملابسات الواقعة انقسم الجمهور بين مؤيد لتصرف فادي الهاشم بقتل السارق للدفاع عن النفس وعن أسرته، أما المجموعة الثانية فهاجمت نانسي عجرم بسبب عدم تصديق الرواية التي كشفت عنها خلال أول ظهور تلفزيوني على القنوات اللبنانية.

وقالت نانسي عجرم خلال تصريحات لبرنامج «MBC Trending» إن زوجها فادي تعرض لوعكة صحية ونفسية بسبب الحادث الأخير، مضيفة: «زوجي فادي نفسيا تعبان مثلنا كلنا بسبب الحادث».

وأَضافت نانسي عجرم خلال أنه لا أحد يتمنى ما حدث ولكن هذا حدث، خاصة أن بنتيها كانتا موجودتين أثناء الهجوم وسمعتا كل ما حدث.

ووجهت نانسي عجرم رسالة إلى أهل السارق «باسمي وباسم كل عائلتي أعزي أهله وزوجته، ونحن لا نتمنى ان نصل لما وصلنا له ولكن شاءت الظروف هكذا، خاصة أنه تعدى على حرمة بيت به أطفال دون سبب وهذا كان التصرف الوحيد».
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