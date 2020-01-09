شاهد.. عبدالحليم حافظ يغني وأحمد عدوية يستمع إليه على المسرح

نشر المطرب محمد عدوية صورة نادرة لوالده عبر حسابه الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"





وظهر فى الصورة العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ وسلطان الأغنية الشعبية أحمد عدوية فى أحد الأماكن الغنائية التى تقع فى شارع الهرم، حيث إن العندليب كان يحب صوت عدوية، ولذلك حرص على الذهاب للاستماع إليه، وعندما انتهى عدوية من الغناء، سحب العندليب منه المايك وغنى له.





وعلق محمد عدوية على الصورة قائلًا "الفن زمان كان جميل والفنانين بيحبوا بعض ويغنوا اغانى بعض رغم ان المنافسة كانت قوية بينهم، ابويا احمد عدوية وعبد الحليم حافظ".



