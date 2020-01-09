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فن

شاهد.. عبدالحليم حافظ يغني وأحمد عدوية يستمع إليه على المسرح

الخميس 09/يناير/2020 - 06:57 ص
عبدالحليم حافظ واحمد
عبدالحليم حافظ واحمد عدوية
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محمد بدران
نشر المطرب محمد عدوية صورة نادرة لوالده عبر حسابه الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

وظهر فى الصورة العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ وسلطان الأغنية الشعبية أحمد عدوية فى أحد الأماكن الغنائية التى تقع فى شارع الهرم، حيث إن العندليب كان يحب صوت عدوية، ولذلك حرص على الذهاب للاستماع إليه، وعندما انتهى عدوية من الغناء، سحب العندليب منه المايك وغنى له.

وعلق محمد عدوية على الصورة قائلًا "الفن زمان كان جميل والفنانين بيحبوا بعض ويغنوا اغانى بعض رغم ان المنافسة كانت قوية بينهم، ابويا احمد عدوية وعبد الحليم حافظ".

يذكر أن النجم الشعبي الكبير "أحمد عدوية" طرح مؤخرًا أحدث أعماله أغنية سينجل حملت عنوان "كلمني" وهي من كلمات الشاعر القدير "مصطفي السويفي"وألحان الموسيقار "ممدوح صلاح" وتوزيع الموسيقي "باسم منير".
شاهد.. عبدالحليم حافظ يغني وأحمد عدوية يستمع إليه على المسرح
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