شاهد.. لحظة سقوط طفل داخل حفرة عميقة مغمورة بالمياه في السعودية

أثار مقطع فيديو تم التقاطه في محافظة بريدة بالسعودية صدمة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بعد رصده حادثة كارثية.





ففي أحد الشوارع وسط الإضاءة الخافتة يظهر الفيديو سقوط طفل في إحدى الحفر المغمورة بالمياه مما أصاب المارة بالفزع الشديد.





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو على نطاق واسع، حيث تجمع المارة حول الحفرة لمحاولة إنقاذ الطفل لكنهم لم يستطيعوا.





حضر رجال الأمن إلى مكان الحادثة وقاموا بمحاولات لإنقاذ الطفل من الغرق في الحفرة التي يبلغ عمقها حوالي مترين محملة بالمياه.



