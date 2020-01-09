«رايحين نسهر» لـ محمد رمضان تقترب من المليون الـ 12

اقترب كليب رايحين نسهر للفنان محمد رمضان من تحقيق ١٢ مليون مشاهدة بعد طرحه يوم ١ يناير بقناته الرسمية بموقع يوتيوب.





وتصدَّر محمد رمضان ترتيب البحث (تريند) على يوتيوب، ليحتل رقم 1 بين الفيديوهات المطروحة، بأحدث كليباته «رايحين نسهر» وذلك بعد ساعات من طرح الكليب يوم الأربعاء 1 يناير.





من ناحية أخرى، يستعد الفنان محمد رمضان لمشاركة المطرب المغربى سعد لمجرد، لإحياء حفل غنائي في ليالي مهرجان دبي، يوم 10 من يناير الجاري.



