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فن

«رايحين نسهر» لـ محمد رمضان تقترب من المليون الـ 12

الخميس 09/يناير/2020 - 07:36 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
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شروق ابراهيم
اقترب كليب رايحين نسهر للفنان محمد رمضان من تحقيق ١٢ مليون مشاهدة بعد طرحه يوم ١ يناير بقناته الرسمية بموقع يوتيوب.

وتصدَّر محمد رمضان ترتيب البحث (تريند) على يوتيوب، ليحتل رقم 1 بين الفيديوهات المطروحة، بأحدث كليباته «رايحين نسهر» وذلك بعد ساعات من طرح الكليب يوم الأربعاء 1 يناير. 

من ناحية أخرى، يستعد الفنان محمد رمضان لمشاركة المطرب المغربى سعد لمجرد، لإحياء حفل غنائي في ليالي مهرجان دبي، يوم 10 من يناير الجاري.

وفي سياق متصل، يستأنف المخرج محمد سامي، تصوير مسلسله الجديد "البرنس" مع النجم محمد رمضان؛ بعد انتهاء إجازة الكريسماس
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