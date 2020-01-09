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فن

من أحسن أحسنت إليه.. حكمة عاصي الحلاني لجمهوره

الخميس 09/يناير/2020 - 08:14 ص
عاصي الحلاني
عاصي الحلاني
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شروق ابراهيم
وجه الفنان اللبناني عاصي الحلاني رسالة لجمهوره من خلال حسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر.

وغرد عاصي الحلاني قائلا: ‏لا أذكر أنني عاتبت أحدا، أترك الناس على سجيتهم، من أحسن أحسنت إليه ومن أساء عذرته وإن كررها رحلت عنه بكرامة..!

وتفاعل عدد كبير من متابعي فارس الاغنية العربية مع التغريدة التي اعتبروها حكمة.

ويعرض الان لعاصي الحلاني برنامج ذا فويس كيدز الذي شارك فيه بدلا من كاظم الساهر.
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