لليوم الثالث.. خالد النبوي يواصل مشاهدة «يوم وليلة» مع الجمهور

يواصل الفنان خالد النبوي، جولاته لمشاهدة فيلمه الجديد "يوم وليلة" مع الجمهور لليوم الثالث على التوالي، بعد أن شاهد الفيلم أمس بسينما جالكسي.





ونشر خالد النبوى صورا وسط جمهوره عبر حسابه على "انستجرام"، معلقا "مع الجمهور في قاعات عرض فيلم #يوم_وليله لليوم التالت.. #منصور_الدهبي حبيب جمهوره 😉😎🤗😆".





ويحرص "النبوي" علي متابعة ردود فعل الجمهور حول العمل، حيث يحضر الفيلم في السادسة مساء اليوم بسينما كايرو فيستيفال، بينما يشاهده في التاسعة مساء بسينما سيتي ستارز.





وكان الفيلم قد بدأ عرضه رسميا "الاثنين" الماضي، فيما أقيم العرض الخاص الاحد الماضي بمول مصر ، وذلك بحضور نجوم وفريق عمل الفيلم بجانب النقاد والصحفيين والإعلاميين ولفيف من الشخصيات العامة.



