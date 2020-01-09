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فن

لليوم الثالث.. خالد النبوي يواصل مشاهدة «يوم وليلة» مع الجمهور

الخميس 09/يناير/2020 - 07:32 ص
خالد النبوي مع الجمهور
خالد النبوي مع الجمهور
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محمد بدران
يواصل الفنان خالد النبوي، جولاته لمشاهدة فيلمه الجديد "يوم وليلة" مع الجمهور لليوم الثالث على التوالي، بعد أن شاهد الفيلم أمس بسينما جالكسي.

ونشر خالد النبوى صورا وسط جمهوره عبر حسابه على "انستجرام"، معلقا "مع الجمهور في قاعات عرض فيلم #يوم_وليله لليوم التالت.. #منصور_الدهبي حبيب جمهوره 😉😎🤗😆".

ويحرص "النبوي" علي متابعة ردود فعل الجمهور حول العمل، حيث يحضر الفيلم في السادسة مساء اليوم بسينما كايرو فيستيفال، بينما يشاهده في التاسعة مساء بسينما سيتي ستارز.

وكان الفيلم قد بدأ عرضه رسميا "الاثنين" الماضي، فيما أقيم العرض الخاص الاحد الماضي بمول مصر ، وذلك بحضور نجوم وفريق عمل الفيلم بجانب النقاد والصحفيين والإعلاميين ولفيف من الشخصيات العامة.

يشارك في بطولة فيلم "يوم وليلة" كل من خالد النبوي، وأحمد الفيشاوي، ودرة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة العيلي، ومحمد جمعة وشادي أسعد، وظهور خاص للطفلة ميرنا من ذوي الاحتياجات الخاصة ، وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم، ومن إنتاج شركة المرايا للإنتاج الثقافي وشركة الريماس للإنتاج الفني، إشراف عام ريمون رمسيس ومشرف على الإنتاج عبدالله منصور ولاين برديوسر فدوى رفيق.
لليوم الثالث.. خالد النبوي يواصل مشاهدة «يوم وليلة» مع الجمهور
لليوم الثالث.. خالد النبوي يواصل مشاهدة «يوم وليلة» مع الجمهور
لليوم الثالث.. خالد النبوي يواصل مشاهدة «يوم وليلة» مع الجمهور
لليوم الثالث.. خالد النبوي يواصل مشاهدة «يوم وليلة» مع الجمهور
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