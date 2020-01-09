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منوعات

زوجته فصلته عن عائلته.. هجوم ساخر على ميجان وهاري بعد خلعهما رداء الملكية

الخميس 09/يناير/2020 - 07:52 ص
ميجان وهاري
ميجان وهاري
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عزة عاطف
في صدمة للمجتمع البريطاني.. أعلن كل من الأمير هاري وزوجته ميجان، استقالتهما من "كبار أعضاء العائلة المالكة"، مرجعين الأمر إلى أنهما في حاجة إلى تقسيم وقتيهما بين المملكة المتحدة وأمريكا الشمالية، والعمل بجد من أجل أن يصبحا مستقلين ماليًا.

انتشرت التعليقات الساخرة والنكات على رغبة ميجان وهاري الانفصال عن العائلة المالكة والابتعاد بحجة الاستقلال المادي ورغبتهما في تكوين أنفسهم.

كان الزوجان اعترفا علانية بصعوبة العيش مع ضغوط الحياة الملكية خلال مقابلة تلفزيونية صريحة العام الماضي، حيث قالوا إن هذه الخطوة ستتيح لهم إبعاد ابنهم «أرتشي» البالغ من العمر 8 أشهر بعيدًا عن دائرة الضوء على الرغم من استمرارهم في "دعم الملكة" بشكل كامل.

لكن اتضح أن الملكة والأمير تشارلز لم يكونا على علم بفحوى بيان الزوجين، وتسربت أقاويل بأنهما غضبا كثيرًا من هذه الخطوة وفقًا لصحيفة مترو.

غرد أحد المواطنين البريطانيين على تويتر قائلًا: "إنها المرة الأولى التي أرى فيها امرأة تخطف أميرًا وليس العكس، غريب!".

وغردت مستخدمة ساخرة: "تخيل أن تكون في أواخر الثلاثينيات من عمرك، تعيش في قصر، تمتلك العالم كله بين يديك، لكنك تكتشف فجأة بأنك في حاجة للاستقلال المادي، وتكوين نفسك!"، 

وفي الوقت الذي يجادل المختصون بضرورة قضاء وقت مع العائلة بعيدًا عن العمل غردت مستخدمة أخرى قائلة: "رائع! ها هم ميجان وهاري ينفصلان عن عائلتهما لقضاء وقت أكثر مع وظائفهم".

وعلى النقيض كان الكثيرون قد أيدوا الفكرة، مشيدين بقدرة ميجان الهروب بهاري من تقاليد الملكية الصارمة، واقتحام وسائل الإعلام لحياتهما، فيما رجح البعض أن هاري ربما خشي أن يحدث مع ميجان مع حدث مع والدته بسبب الإعلام.
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