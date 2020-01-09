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أخبار العالم

تونس تضبط 19 متسللا إلى أراضيها قرب الحدود مع ليبيا

الخميس 09/يناير/2020 - 07:11 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قالت وزارة الداخلية التونسية إنها ضبطت 19 شخصا من دولة أفريقية حاولوا التسلل إلى أراضيها بطريقة غير مشروعة قرب الحدود مع ليبيا.

ونقلت شبكة "سكاي نيوز" عن بيان أصدرته الوزارة قوله "ضبطت دورية مشتركة تابعة لمنطقة الحرس الوطني ببنقردان على الحدود مع ليبيا يوم الثلاثاء 19 شخصا يحملون جنسية دولة إفريقية بصدد اجتياز الحدود البرية خلسة".

وأضافت أن النيابة العمومية فتحت قضية لدخولهم "التراب التونسي على غير الصيغ القانونية".

ورفعت تونس حالة التأهب مع تصاعد الاقتتال في ليبيا استعدادا لتدفق لاجئين وخشية تسلل متشددين إلى أراضيها.
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