أستراليا: لن نسحب قواتنا المتواجدة في العراق

قال رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، اليوم الخميس، إن بلاده لن تسحب قواتها العسكرية المتواجدة في العراق، في أعقاب الهجوم الإيراني الذي استهدف قواعد عسكرية أمريكية، فجر أمس، الأربعاء.





وأوضح "موريسون"، في تصريحات نقلتها شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، "لن نسحب قواتنا من العراق وسنكمل مهمتنا هناك".





يشار إلى أن حوالي 300 من قوات الدفاع الأسترالية تتمركز حاليًا في العراق، ضمن مهمات التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة.





قامت إيران فجر أمس باستهداف قاعدة "عين الأسد" التي تتمركز فيها قوات لتحالف الدولي بقيادة الولايات المتّحدة لمكافحة "داعش" وذلك ردًا على استهداف واشنطن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني.



