أمريكا للأمم المتحدة: مستعدون للتفاوض مع إيران دون شروط مسبقة

قالت الولايات المتحدة في خطاب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، إنها على استعداد للتفاوض مع إيران دون شروط مسبقة في سبيل خفض التصعيد.





وذكر الخطاب "الولايات المتحدة على أهبة الاستعداد للاشتراك في مفاوضات جادة بدون شروط مسبقة مع إيران لمنع التصعيد من جانب طهران".





ووصف الخطاب عملية استهداف قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيرناي قاسم سليماني بأنه دفاع عن النفس.





وتابع "مستعدون لاتخاذ إجراءات إضافية في الشرق الأوسط إذا اقتضت الحاجة لحماية الأمريكيين والمصالح الأمريكية".





وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن، أمس، إنه ينبغي للأمريكيين أن يشعروا بالسعادة لعدم سقوط أي خسائر في الضربات الإيرانية على قاعدتين عسكريتين في العراق، متوعدا طهران بفرض عقوبات اقتصادية جديدة.



