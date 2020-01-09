مصر وقبرص واليونان تؤكد مواجهة التحديات شرقي المتوسط.. وترامب يتوعد إيران بعد قصفها العراق.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

مصر: نتابع بقلق التطورات الراهنة بالعراق.. وندعو لضبط النفس

ترامب يفرض عقوبات جديدة على إيران.. ويؤكد: ندرس خيارات الرد سقوط صواريخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء وسط بغداد رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة: إيران كانت تهدف لقتل عسكريين أميركيين السعودية: سنبذل ما في وسعنا لتجنيب العراق خطر الحرب









سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وأبرزت صحيفة "الأنباء" بيان وزارة الخارجية المصرية بشأن الهجمات الإيرانية على العراق، حيث قالت إن مصر تتابع بقلق بالغ التطورات الراهنة بالعراق ومنطقة الخليج والتصعيد الحالي في استخدام القوة العسكرية.





وناشدت مصر كافة الأطراف بضرورة الامتناع عن الانزلاق إلى دوائر العنف المتبادل، وتقدير العواقب الوخيمة التي تترتب على ذلك من زعزعة أمن المنطقة واستقرارها، وما تتحمله شعوبها من معاناة ومزيد من فقدان للأرواح والخسائر المختلفة.





وقالت "الراي" إن وزراء خارجية مصر وفرنسا وقبرص واليونان مجددًا عزمهم على بذل جهود مشتركة إضافية من أجل مواجهة التحديات المتزايدة في منطقة شرق البحر المتوسط، وأهمها النزاع المسلح والإرهاب والهجرة غير النظامية، معتبرين أن توقيع مذكرات التفاهم في نوفمبر الماضي بين تركيا ورئيس حكومة طرابلس فايز السراج يشكل انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي، مؤكدين على أن هذه المذكرات قد قوضت الاستقرار الإقليمي، وتعتبر باطلة ولاغية.





وقالو إن مذكرة التفاهم التركية الليبية المزعومة بتعيين حدود بحرية في البحر الأبيض المتوسط تنتهك الحقوق السيادية للدول الثلاثة، ولا تمتثل لقانون البحار ولا يمكن أن تحدث أي نتائج قانونية. بالإضافة إلى ذلك، أكد الوزراء من جديد ضرورة الاحترام الكامل لسيادة جميع الدول وحقوقها السيادية في مناطقها البحرية في البحر المتوسط.





على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بأن 3 صواريخ سقطوا مساء الأربعاء داخل المنطقة الخضراء الشديدة التحصين وسط بغداد، حيث مقر السفارة الأمريكية، وذلك بعد 24 ساعة من هجوم صاروخي شنّته إيران على قاعدة عسكرية تضمّ جنودًا أمريكيين في غرب العراق.





ونقلت "الوطن" عن رئيس هيئة الأركان الأمركية المشتركة مارك ميلي قوله إن الهجوم الصاروخي الإيراني كان يهدف لقتل عسكريين أمريكيين وإلحاق أضرار جسيمة بقاعدة عين الأسد، مضيفا أن من السابق لأوانه قول إن كانت إيران ستنفذ هجمات أخرى، فيما لم يبد استعدادا لقول إن كانت إيران قد استكفت بهجومها غير المسبوق على قاعدتين بالعراق تستضيفان قوات من الولايات المتحدة وكندا والدنمرك والمملكة المتحدة ودول أخرى.





وأبرزت "القبس" تصريحات مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن الولايات المتحدة تلقت معلومات بأن إيران طلبت من ميليشيات حليفة لها ألا تهاجم أهدافا أمريكية، مضيفًا: "تلقى معلومات استخباراتية مشجعة بأن إيران تبعث برسائل لتلك الميليشيات نفسها بألا تتحرك ضد أهداف أمريكية أو مدنيين أمريكيين، ونأمل أن تجد تلك الرسالة صدى".





واهتمت "الأنباء" بتصريحات نائب وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان، حيث قال إن المملكة وقيادتها تقف مع العراق وستبذل كل ما في وسعها لتجنيبه خطر الحرب والصراع بين أطراف خارجية، فيما قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، إن السعودية تنظر للأوضاع في العراق باهتمام وحرص، وتعمل لإبعاد هذا البلد الشقيق عن منزلقات الاقتتال والحرب.





دوليًا، نقلت "الراي" عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قوله إن واشنطن سنفرض عقوبات جديدة على إيران على خلفية استهداف الحرس الثوري الإيراني لقاعدتين في العراق، حيث قال "ستفرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية إضافية على النظام الإيراني"، وأشار إلى أن إدارته ستواصل دراسة الخيارات الأخرى للرد على الهجوم الصاروخي الإيراني.



