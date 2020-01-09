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أخبار البلد

أحداث المساء | أسرار غضب الكاف العارم من محمد صلاح.. وطقس القاهرة يصل لـ 8 درجات

الخميس 09/يناير/2020 - 07:00 ص
صدى البلد
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صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، عددا من الأخبار المهمة، على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال التقرير التالي:

طقس اليوم الخميس .. القاهرة تصل لـ 8 درجات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون هناك نشاط للرياح اليوم الخميس، على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط وتزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

لقي شاب في العقد الثالث من عمره مصرعه أمس، الأربعاء، إثر حادث قطار بمزلقان قرية "أشمنت" التابعة لمركز ناصر، شمال بني سويف، ونقلته سيارة الإسعاف جثة هامدة، إلى مشرحة مستشفى ناصر العام، تحت تصرف النيابة العامة.

حالة كبيرة من الاستياء تفرض نفسها داخل أركان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، تجاه موقف محمد صلاح نجم ليفربول الأخير، ورفضه حضور حفل جائزة أفضل لاعب إفريقي الذي أقيم مؤخرًا فى الغردقة.

قبل حفله في جدة.. عمرو دياب يتصدر تويتر

تصدر الفنان عمرو دياب لائحة الأكثر تداولا بموقع التدوين الاجتماعي تويتر بسبب حفله في جدة.

وغرد جمهور الهضبة معربا عن سعادته وجاءت تغريدات "في انتظار هضبة مصر".

صدمة كبرى أصابت الأوساط الملكية في بريطانيا بعدما قال الأمير البريطاني هاري، حفيد الملكة إليزابيث، إنه وزوجته الأمريكية ميجان ماركيل يعتزمان التخلي عن مهامهما كعضوين بارزين في العائلة الملكية ببريطانيا والعمل من أجل تحقيق الاستقلال المالي، وفق ماذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

قالت كاميليا الحجار، والدة الطفلة فيروز ضحية تنمر مديرة مدرستها بالشرقية، إن النائب العام تولى قضية ابنتها، موضحة أن النيابة العامة استدعت فيروز لسماع أقوالها بشأن واقعة التنمر.
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