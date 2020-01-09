مطرب محبوب يعترف بمعاناته من مرض خطير أثر على وظائف مخه

اعترف المطرب الشاب الأمريكي الشهير «جاستن بيبر» بمعركته مع مرض "لايم" للمرة الأولى وأعلن تخطيطه للقيام بشرح تفاصيل رحلة معاناته في فيلمه الوثائقي الجديد.





ينتوي "بيبر"، إصدار فيلمه الجديد "مواسم" في 27 ديسمبر المقبل لإعطاء المشجعين نظرة ثاقبة عما مر به طوال العام الماضي، وأخص بالذكر خلال الفيلم مراحل تسجيل ألبومه القادم.





بالإضافة إلى كشفه عن التحديات الشخصية التي واجهها خلف الكواليس، مؤكدًا على معاركه الصحية، يقول بيبر البالغ من العمر 25 عامًا، في منشور عبر حسابه في موقع Instagram: "بينما ظل الكثيرون يهاجمونني قائلين إن جاستن بيبر يبدو وكأنه مدمن، وما إلى ذلك، أؤكد بأنهم فشلوا بسبب سخريتهم واندفاعهم أنني أعاني من مرض لايم".





ليس ذلك فحسب بل كان يعاني أيضًا جاستن بيبر من حالة خطيرة بسبب إصابته بأحادية مزمنة أثرت على الجلد، وظيفة الدماغ، الطاقة والصحة العامة وفقًا لصحيفة مترو.





ثم اعترف: "لقد مر عامان تقريبًا ولكنني تلقيت العلاج المناسب الذي سيساعد في علاج هذا المرض غير القابل للشفاء حتى الآن وسأعود أفضل حالًا من أي وقت مضى".



