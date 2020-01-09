AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عقب إصابته بالرباط الصليبي.. رامي ربيعة يوجه رسالة مؤثرة لـ نجم الأهلي

الخميس 09/يناير/2020 - 07:39 ص
صدى البلد
Advertisements
ياسمين تيسير
وجه رامي ربيعة، نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، رسالة دعم لـ أحمد علاء، لاعب الفريق المعار لـ طلائع الجيش؛ عقب تأكد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

ونشر رامي ربيعة، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة تجمعه بـ أحمد علاء.

وعلق رامي ربيعة، "ألف سلامة عليك يا حبيبي ,,ترجع اقوى باذن الله".

يذكر أن فريق حرس الحدود حقق الفوز على منافسه طلائع الجيش بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت أمس علي ملعب ستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الجولة الـ12 من بطولة الدوري الممتاز المصري .

وأعير أحمد علاء لنادي طلائع الجيش لمدة موسمين، قادمًا من النادي الأهلي منذ بداية الموسم الحالي 2019-2020
عقب إصابته بالرباط الصليبي.. رامي ربيعة يوجه رسالة مؤثرة لـ نجم الأهلي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار الأهلى.. موعد عودة محمد محمود للملاعب..ومباراة إعتزال عماد متعب مع نادى أسبانى

الإصابات تضرب أسوان من جديد قبل مواجهة طلائع الجيش

إن الله إذا أحب عبدًا ابتلاه.. حارس الزمالك يدعم سعد سمير عقب الاصابة

العزيمة والإصرار.. نجم الزمالك يدعم سعد سمير عقب تأكد غيابه 8 أشهر

مصطفى محمد يوجه رسالة دعم لـ سعد سمير.. ولاعب الزمالك السابق يشيد بـ أخلاقه

جنش الزمالك يساند سعد سمير | شاهد

ترشيحاتنا

حكم رسم الحواجب بالمايكرو بيلدنج لمن ليس لها حاجب.. الإفتاء توضح| فيديو

اخبار الرياضة.. أسرار غضب الكاف من محمد صلاح.. ماذا طلب فايلر من محمود الخطيب؟

أحمد موسى يكشف كواليس ترشح أبو العينين لانتخابات البرلمان وخداع إيران لشعبها

عقب إصابته بالرباط الصليبي.. رامي ربيعة يوجه رسالة مؤثرة لـ نجم الأهلي

زوجته فصلته عن عائلته.. هجوم ساخر على ميجان وهاري بعد خلعهما رداء الملكية

تونس تضبط 19 متسللا إلى أراضيها قرب الحدود مع ليبيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجته فصلته عن عائلته.. هجوم ساخر على ميجان وهاري بعد خلعهما رداء الملكية

لو محتارة تلبسي إيه.. 20 إطلالة تتناسب مع الطقس البارد

مطرب محبوب يعترف بمعاناته من مرض خطير أثر على وظائف مخه