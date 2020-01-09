عقب إصابته بالرباط الصليبي.. رامي ربيعة يوجه رسالة مؤثرة لـ نجم الأهلي

وجه رامي ربيعة، نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، رسالة دعم لـ أحمد علاء، لاعب الفريق المعار لـ طلائع الجيش؛ عقب تأكد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.





ونشر رامي ربيعة، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة تجمعه بـ أحمد علاء.





وعلق رامي ربيعة، "ألف سلامة عليك يا حبيبي ,,ترجع اقوى باذن الله".





يذكر أن فريق حرس الحدود حقق الفوز على منافسه طلائع الجيش بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت أمس علي ملعب ستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الجولة الـ12 من بطولة الدوري الممتاز المصري .



