هترجع أحسن.. محمود علاء يصطحب شقيقه أحمد للاطمئنان عليه بعد إصابته بالرباط الصليبي

وجه محمود علاء نجم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك رسالة دعم لـ أحمد علاء نجم الفريق المعار لـ طلائع الجيش عقب تأكد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.





ونشر محمود علاء، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة لـ شقيقه أحمد علاء.





وعلق محمود علاء على الصورة، "ألف سلامة عليك يا حبيبي وإن شاء الله هترجع أحسن".





واصطحب محمود علاء، مدافع نادي الزمالك الشقيق الأكبر لأحمد علاء، أخاه لأحد المستشفيات، لإجراء الفحوصات اللازمة وإجراء الأشعة لمعرفة حجم اصابة اللاعب.





يذكر أن فريق حرس الحدود حقق الفوز على منافسه طلائع الجيش بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت علي ملعب ستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الجولة الـ12 من بطولة الدوري الممتاز المصري.



