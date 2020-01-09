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أخبار العالم

الرئيس الفنزويلي: مناورات عسكرية منتصف فبراير في المدن الرئيسية

الخميس 09/يناير/2020 - 09:30 ص
الرئيس الفنزويلي
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
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أ ش أ
أمر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بإجراء مناورات عسكرية في المدن الرئيسية في البلاد يومي 15 و16 فبراير المقبل، أي بعد أقل من خمسة أشهر من مناورات مماثلة أجراها الجيش على الحدود مع كولومبيا.

وقال مادورو ـ في خطاب ألقاه بحضور كبار ضباط الجيش وقيادة الميليشيات المدنية التي ستشارك أيضا في المناورات، وفقا لقناة (فرانس 24) الفضائية اليوم الخميس - "إننا سنجري أولى مناوراتنا العسكرية لعام 2020، مناورات عسكرية خاصة لنشر نظام الدفاع ولنشر الجيش بأكمله".
وأضاف أن هذه المناورات ترمي لتحضير المشاركين فيها "للدفاع عن المدن"، معددا خمس مدن كبرى بالبلاد وهي العاصمة كاراكاس وماراكاي وفالنسيا وباركيسيميتو وماراكايبو.

وفي خطابه.. دعا مادورو قواته لأن تكون "مستعدة" ل"تحطيم أسنان الإمبريالية" إذا ما تعرضت بلاده لعدوان خارجي، في إشارة إلى الولايات المتحدة.

وكانت وحدات من الجيش والميليشيات المدنية قد شاركت في الفترة بين 10 و28 سبتمبر الماضي بمناورات عسكرية على طول الحدود مع كولومبيا.

وقوام الجيش الفنزويلي 365 ألف عسكري، لكن مادورو يؤكد أن الميليشيات المدنية الموالية له تضم 3,7 مليون نسمة أي أكثر من 10% من سكان البلاد.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في يناير 2019 أن مادورو فاقد للشرعية بعد انتخابات شابتها انتقادات كثيرة واعترفت على إثرها الولايات المتحدة وغالبية دول الغرب وأمريكا اللاتينية برئيس البرلمان وزعيم المعارضة خوان جوايدو رئيسا انتقاليا للبلاد.
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