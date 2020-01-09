AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الجيش اليمني: العثور على مخبأ متفجرات للقاعدة في حضرموت

الخميس 09/يناير/2020 - 09:30 ص
مخبأ متفجرات للقاعدة
مخبأ متفجرات للقاعدة في حضرموت
Advertisements
أ ش أ
أعلنت المنطقة العسكرية الثانية في الجيش اليمني عن كشف موقع يستخدمه تنظيم القاعدة الإرهابي لإخفاء مواد صناعة المتفجرات.
وقال المركز الإعلامي للعسكرية الثانية في بيان، أوردته قناة (العربية) الإخبارية اليوم الخميس، إن قوة عسكرية من لواء الريان عثرت على أحد أهم المخابىء، التي كان يستخدمها تنظيم القاعدة الإرهابي لتخزين وتخبئة متفجرات وقذائف، إبان فترة سيطرته على مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت شرق اليمن، عام 2015.

وأضاف أن شعبة الألغام بالمنطقة العسكرية الثانية باشرت عملها بإرسال وحدة هندسية متخصصة لتفقد المكان ونقل محتويات ذلك المخبأ السري من ألغام ومتفجرات وقذائف.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن العملية تأتي عقب توافر معلومات استخباراتية دقيقة، ويعتبر المخبأ من أحد أهم المخابىء الإرهابية التي كانت تستخدمه القوى الظلامية لإخفاء أدوات الموت والقتل والدمار، ويبعد أمتارا قليلة عن أحد معسكرات المنطقة العسكرية الثانية.

وأحبطت قوات المنطقة العسكرية الثانية خلال المرحلة الماضية، بالتنسيق والتعاون مع تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، العديد من العمليات كتهريب أسلحة، والقبض على مطلوبين أمنيين، وإحباط عمليات إرهابية.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد حرر مدينة المكلا في عملية عسكرية نوعية عام 2016 من سيطرة تنظيم القاعدة، بعد عام من سيطرة التنظيم الإرهابي عليها عقب انقلاب ميليشيا الحوثي على السلطة الشرعية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد توقف 4 سنوات.. مطار المكلا في اليمن يستقبل أولى رحلاته.. صور

ترشيحاتنا

بين مؤيد ومعارض لزوجها.. نانسي عجرم تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي لليوم الخامس

خطورة الاستحمام بالمياه الساخنة في فصل الشتاء.. هاني الناظر يوضح ..فيديو

الطيار لم يبلغ بعطل خطير.. إيران تنشر تقريرها المبدئي حول حادث الطائرة الأوكرانية

بـ هوت شورت.. سارة سلامة تقضي إجازتها في إندونيسيا.. صور

فيديوجراف| أم تدمن بودرة الأطفال أكثر من 15 عاما

والدة ضحية تنمر من مديرة مدرستها: النائب العام تولى قضية ابنتي ..فيديو

AdvertisementS

تريند الفن| صورة لـ نانسي عجرم مع القتيل تقلب موازين القضية.. وسارة نخلة لـ النجمة اللبنانية: جورج وسوف فضحك

الطيار لم يبلغ بعطل خطير.. إيران تنشر تقريرها المبدئي حول حادث الطائرة الأوكرانية

لأجل إنقاذ قطتها.. عجوز تلقي حفيدها من ارتفاع 50 قدما ..شاهد

رحيل صالح جمعة.. تايم سبورت تعلن أبرز طلبات فايلر من الخطيب

سعر خيالى لـ تى شيرت رانيا يوسف فى أحدث جلسة تصوير| شاهد

أم تلقي رضيعها في صندوق قمامة.. وكاميرات المراقبة تفضح فعلتها

عقب إصابته بالرباط الصليبي.. رامي ربيعة يوجه رسالة مؤثرة لـ نجم الأهلي

خطورة الاستحمام بالمياه الساخنة في فصل الشتاء.. هاني الناظر يوضح ..فيديو

هترجع أحسن.. محمود علاء يصطحب شقيقه أحمد للاطمئنان عليه بعد إصابته بالرباط الصليبي

مطرب محبوب يعترف بمعاناته من مرض خطير أثر على وظائف مخه

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الخميس 9 -1-2020.. فيديو

أمطار غزيرة على هذه المناطق.. حالة الطقس خلال الـ 48 ساعة القادمة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصور الأولى للجزء الثانى من Avatar

سعر خيالى لـ تى شيرت رانيا يوسف فى أحدث جلسة تصوير| شاهد

sony car .. مواصفات سيارة سوني الكهربائية الجديدة .. صور