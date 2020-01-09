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رياضة

اللجنة الأولمبية الدولية تضيف رياضتين جديدتين لأولمبياد الشباب 2022

الخميس 09/يناير/2020 - 07:21 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلن المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية أنه تقرر إضافة رياضتين جديدتين للألعاب الأولمبية للشباب المقررة عام 2022 في دكار.

ونقلت وكالة الأنباء السنغالية الرسمية اليوم الخميس عن بيان للجنة أصدرته خلال اجتماعها في لوزان بسويسرا أنه تقرر إضافة رياضة الووشو والبيسبول إلى الألعاب الرياضية المختارة لبرنامج ألعاب الشباب الأولمبية المقرر عقده عام 2022 في السنغال.

وأضاف البيان أن هذا القرار رفع عدد التخصصات الرياضية إلى 35 رياضة.
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