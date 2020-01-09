أستراليا تعتزم إبقاء قواتها في العراق لمواصلة مهمتها

قال رئيس وزراء استراليا سكوت موريسون اليوم الخميس، إن القوات الاسترالية ستبقى في العراق لمواصلة مهمتها.



وأضاف موريسون - في تصريحات للصحفيين نقلتها قناة (روسيا اليوم) الفضائية - أن سفينة حربية استرالية ستبحر كما هو مخطط إلى مضيق هرمز هذا الأسبوع للمساعدة في حماية الملاحة في المنطقة.



يأتي ذلك بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني أن قواته الصاروخية استهدفت بعشرات الصواريخ قاعدة "عين الأسد" حيث تتمركز القوات الأمريكية في العراق، ردا على اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني بغارة أمريكية في طريق مطار بغداد قبل أيام.