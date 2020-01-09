الصين تدعو إلى تعزيز جهود مكافحة الإرهاب في غرب إفريقيا والساحل

حث نائب الممثل الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة وو هاي تاو على تكثيف جهود مكافحة التهديدات الإرهابية في غرب إفريقيا والساحل، مع تعزيز المساعدات للدول الإقليمية في بناء قدراتها ذات الصلة.



وقال تاو- في كلمة خلال اجتماع لمجلس الأمن نلقتها وسائل إعلام صينية اليوم /الخميس/- إن المجتمع الدولي يحتاج إلى مساعدة الدول الإقليمية في بناء قدراتها في مكافحة الإرهاب والتطرف، وإن العالم يحتاج إلى معالجة أبرز القضايا في المنطقة، مثل حركة الإرهابيين الأجانب وتنوع تمويل الإرهاب والتحالف بين المنظمات الإرهابية والجريمة المنظمة.



وحول الجهود الصينية، أشار تاو إلى أن الصين أقامت صندوق السلام والأمن الصيني-الإفريقي لدعم التعاون الصيني-الإفريقي في السلام والأمن وحفظ السلام والحفاظ على الاستقرار.



وأوضح تاو أن أول شحنة من مواد المساعدات بقيمة 200 مليون يوان (8ر28 مليون دولار) وصلت إلى إفريقيا لدعم القدرات الإفريقية على الاستجابة الفورية للأزمات، إلى جانب توفير مساعدات بقيمة 300 مليون يوان (2ر43 مليون دولار) لمكافحة العمليات الإرهابية في الساحل وتطوير قوة مشتركة لدول الساحل الخمس.