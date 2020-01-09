AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تطهير غرف تصريف الأمطار بمدينة العريش في شمال سيناء

الخميس 09/يناير/2020 - 09:24 ص
تطهير غرف تصريف الأمطار
تطهير غرف تصريف الأمطار
Advertisements
احمد صالح
استجاب العميد ماجد محمد أحمد، رئيس مجلس مدينة العريش، بمحافظة شمال سيناء، لمطالب وشكاوى أهالي حي عاطف السادات بالعاصمة العريش.

ووجه رئيس مجلس مدينة العريش، رئيس الحي، بسرعة تطهير غرف تصريف الأمطار بجوار موقف العريش بحى عاطف السادات.

كما تمت متابعة التعديات على أملاك الدولة، والتي تسببت في إغلاق أحد الشوارع بجوارسوق الباعة الجائلين، والشارع المتفرع من شارع مدرسة حسين جاسر امتداد محطة الصرف الصحي شارع أسوان.

وجار العمل على استكمال مد شبكة المياه وتوصيل المياه للمواطنين بنطاق الحي خاصة المنطقة المحيطة بمدرسة حسين جاسر، والمركز الحضري، ومسجد أبو هريرة.

وأفاد رئيس الحي شكر عبد العزيز بأنه تم عمل حصر مخالفات إشغالات ومخالفات البناء بدون ترخيص تمهيدًا لعرضه على رئيس المجلس.

وأُجرِيَ حصر للشوارع للتعرف على احتياجاتهم من الكشافات بمنطقة ملك المسامير، والجراد، والمعهد الأزهري، ومسجد علي بن ابي طالب، والفردوس، والتوحيد.

تطهير غرف تصريف الأمطار بمدينة العريش في شمال سيناء
تطهير غرف تصريف الأمطار بمدينة العريش في شمال سيناء
Advertisements

ترشيحاتنا

محمد فضل: مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك فبراير المقبل

sony car .. مواصفات سيارة سوني الكهربائية الجديدة .. صور

تمارين الكارديو لتقوية عضلات القلب.. فيديو

الطيار لم يبلغ بعطل خطير.. إيران تنشر تقريرها المبدئي حول حادث الطائرة الأوكرانية

العلميين تعلن عن برامج العمرة لعام 2020.. تفاصيل

اخبار الرياضة.. أسرار غضب الكاف من محمد صلاح.. ماذا طلب فايلر من محمود الخطيب؟

AdvertisementS

تريند الفن| صورة لـ نانسي عجرم مع القتيل تقلب موازين القضية.. وسارة نخلة لـ النجمة اللبنانية: جورج وسوف فضحك

الطيار لم يبلغ بعطل خطير.. إيران تنشر تقريرها المبدئي حول حادث الطائرة الأوكرانية

لأجل إنقاذ قطتها.. عجوز تلقي حفيدها من ارتفاع 50 قدما ..شاهد

رحيل صالح جمعة.. تايم سبورت تعلن أبرز طلبات فايلر من الخطيب

سعر خيالى لـ تى شيرت رانيا يوسف فى أحدث جلسة تصوير| شاهد

أم تلقي رضيعها في صندوق قمامة.. وكاميرات المراقبة تفضح فعلتها

عقب إصابته بالرباط الصليبي.. رامي ربيعة يوجه رسالة مؤثرة لـ نجم الأهلي

خطورة الاستحمام بالمياه الساخنة في فصل الشتاء.. هاني الناظر يوضح ..فيديو

هترجع أحسن.. محمود علاء يصطحب شقيقه أحمد للاطمئنان عليه بعد إصابته بالرباط الصليبي

مطرب محبوب يعترف بمعاناته من مرض خطير أثر على وظائف مخه

أمطار غزيرة على هذه المناطق.. حالة الطقس خلال الـ 48 ساعة القادمة.. فيديو

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الخميس 9 -1-2020.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصور الأولى للجزء الثانى من Avatar

سعر خيالى لـ تى شيرت رانيا يوسف فى أحدث جلسة تصوير| شاهد

sony car .. مواصفات سيارة سوني الكهربائية الجديدة .. صور