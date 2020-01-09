تطهير غرف تصريف الأمطار بمدينة العريش في شمال سيناء

استجاب العميد ماجد محمد أحمد، رئيس مجلس مدينة العريش، بمحافظة شمال سيناء، لمطالب وشكاوى أهالي حي عاطف السادات بالعاصمة العريش.



ووجه رئيس مجلس مدينة العريش، رئيس الحي، بسرعة تطهير غرف تصريف الأمطار بجوار موقف العريش بحى عاطف السادات.



كما تمت متابعة التعديات على أملاك الدولة، والتي تسببت في إغلاق أحد الشوارع بجوارسوق الباعة الجائلين، والشارع المتفرع من شارع مدرسة حسين جاسر امتداد محطة الصرف الصحي شارع أسوان.



وجار العمل على استكمال مد شبكة المياه وتوصيل المياه للمواطنين بنطاق الحي خاصة المنطقة المحيطة بمدرسة حسين جاسر، والمركز الحضري، ومسجد أبو هريرة.



وأفاد رئيس الحي شكر عبد العزيز بأنه تم عمل حصر مخالفات إشغالات ومخالفات البناء بدون ترخيص تمهيدًا لعرضه على رئيس المجلس.



وأُجرِيَ حصر للشوارع للتعرف على احتياجاتهم من الكشافات بمنطقة ملك المسامير، والجراد، والمعهد الأزهري، ومسجد علي بن ابي طالب، والفردوس، والتوحيد.



