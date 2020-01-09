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أخبار العالم

مقتل 11 شخصا في تفجير انتحاري شمال شرق نيجيريا

الخميس 09/يناير/2020 - 09:09 ص
الجيش النيجيري
الجيش النيجيري
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أحمد محرم
أفادت إذاعة "سويس إنفو" السويسرية بمقتل 8 لاجئين و3 جنود في اشتباكات مسلّحة دارت بين جهاديين وجنود في شمال شرق نيجيريا، وتخلّلها تفجير انتحاري واحتراق مخيّم للاجئين.

وقال مصدر أمني طالبًا عدم نشر اسمه إنّه أثناء اشتباكات مسلّحة دارت عصر الثلاثاء بين قوة عسكرية وعناصر من تنظيم داعش في غرب أفريقيا في مونجونو (135 كلم شمال مايدوجوري عاصمة ولاية بورنو) انفجرت سيارة مفخخة لدى مرور قافلة عسكرية.

وقال مصدر أمني ثان "كان تفجيرًا انتحاريًا بسيارة مفخخة استهدف إحدى المركبات العسكرية خلال قتال عنيف".

وأوضح المصدر أنّ العشرات من مقاتلي التنظيم هاجموا على متن شاحنات صغيرة مزوّدة بمدافع رشّاشة مدينة مونجونو وطوّقوها من جهات عدّة.

ودار قتال عنيف بين المهاجمين ووحدات الجيش التي صدّت هجومهم وقتلت العديد من الجهاديين، بحسب ما أفاد شهود عيان.

وأثناء المعارك أصيب مخيم للاجئين يأوي آلاف الأشخاص بصاروخ، مما تسبّب بحريق أتى على أكثر من 300 خيمة وأسفر عن مقتل ثمانية لاجئين وإصابة 20 آخرين بجروح، بحسب ما أفاد كولو جانا أحد سكان المدينة.

وقال سكان إنّ الجهاديين اقتحموا أيضًا مقرّات تابعة لمنظمات إنسانية لكن هذه المقرات كانت فارغة لأن موظفيها أخلوا المكان قبل الهجوم الذي تمكن الجيش في النهاية من صده وتأمين المدينة.

وتنشط في شمال شرق نيجيريا جماعة بوكو حرام وتنظيم داعش في غرب إفريقيا الذي انشق عنها في 2016.

وأسفر تمرّد بوكو حرام المستمر منذ عشر سنوات عن 36 ألف قتيل ونحو مليوني نازح في شمال شرق نيجيريا.

وطالت أعمال العنف دول الجوار النيجر وتشاد الكاميرون، ما استدعى تشكيل تحالف عسكري من أجل التصدي للمتمردين.
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