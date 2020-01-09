أمريكا تفرض عقوبات على إيران والرئيس الجزائري يشكل لجنة لتعديل الدستور.. أبرز اهتمامات صحف الإمارات

أبرزت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم مباحثات الرئيس السيسي مع وزيري الخارجية الفرنسي والصيني، وتابعت تطورات الموقف المتفجر بين الولايات المتحدة وإيران، كما اهتمت بالإعلان عن تشكيل لجنة لتعديل الدستور في الجزائر.



في الشأن المصري، ذكرت صحيفة "الخليج" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تبادل مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الرؤى بشأن التطورات الأخيرة للأوضاع في الخليج، وأكدا أهمية استمرار التنسيق المتبادل لاحتواء الأوضاع والحفاظ على أمن وسلامة الخليج. كما بحثا الأوضاع في ليبيا.



من جانب آخر، التقى الرئيس السيسي وانج يي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الصيني، بحضور سامح شكري وزير الخارجية. وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق المتبادل لاحتواء الأوضاع في منطقة الخليج، وعدم التصعيد والحفاظ على أمن وسلامة الخليج.



وفي الشأن الإقليمي، قالت صحيفة "الاتحاد" إن وزارة الخارجية العراقية أعلنت أنها ستستدعي السفير الإيراني لدى بغداد للاحتجاج على ما اعتبرته «خرقًا للسيادة العراقية»، عقب هجوم صاروخي إيراني فجر أمس على قاعدتين يتمركز فيهما جنود أمريكيون، ردًا على اغتيال قاسم سليماني. وقالت الخارجية في بيان إنها «ترفض تلك الاعتداءات»، مؤكدة عدم السماح «بأن يكون العراق ساحة صراعات، أو ممرًا لتنفيذ اعتداءات، أو مقرًا لاستخدام أراضيه للإضرار بدول الجوار».



وأبرزت صحيفة "الوطن" إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيتم فرض عقوبات اقتصادية مشددة على إيران لإجبارها على تغيير سلوكها، مؤكدًا أن الهجمات الإيرانية على القاعدتين العسكريتين في العراق لم توقعا أي إصابات، وداعيًا القوى الكبرى للانسحاب مما وصفه ببقايا الاتفاق النووي مع إيران.



ونقلت صحيفة "البيان" عن الرئاسة الجزائرية إعلانها عن تشكيل لجنة خبراء من «كفاءات جامعية» لإعداد مقترحات حول «تعديل عميق» للدستور الجزائري، يعرض بعدها على استفتاء شعبي. وكشف بيان عن الرئاسة الجزائرية بأن اللجنة تتكون من خبراء وكفاءات جامعية وطنية تتكفل بالإعداد لصياغة الدستور الجديد «بشكل عميق»، والذي يهدف إلى «بروز أنماط حكامة جديدة وإقامة ركائز الجزائر الجديدة»، ولم يوضح البيان طبيعة تلك الأنماط، بينما حدد أعضاء اللجنة بـ16 أكاديميًا.



دوليًا، ذكر موقع "24" الإخباري أن وزيرة العدل اليابانية ماساكو موري شنت هجومًا علنيًا حادًا ونادرًا على كارلوس غصن، المسؤول التنفيذي السابق البارز في قطاع صناعة السيارات، بعدما انتقد النظام القانوني في بلادها قائلًا إنه لا يتيح "أدنى فرصة" لمحاكمة عادلة وذلك في معرض تبريره لهروبه من اليابان إلى لبنان.



وبعد فراره المثير الشهر الماضي، أدلى غصن أمس الأربعاء بأول حديث علني قائلًا إن ممثلي الادعاء في طوكيو عاملوه "بقسوة بالغة" وكانوا يستجوبونه لمدة تصل إلى ثماني ساعات في اليوم دون حضور محام وحاولوا انتزاع اعتراف منه.



وقالت صحيفة "الخليج" إن القضاء الفرنسي سيحاكم الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي في قضية فساد ابتداء من أكتوبر المقبل، بحسب ما أعلنت، أمس الأربعاء، المحكمة الجنائية في باريس، وهذه هي المرة الأولى التي يحاكم فيها رئيس فرنسي في قضايا مماثلة. وتجرى محاكمة ساركوزي الذي تولى رئاسة فرنسا بين عامي 2007 و2012 بشبهات «فساد» و«استغلال النفوذ»، بين 5 و22 أكتوبر المقبل، بعد أن يمثل أمام القاضي في يونيو.