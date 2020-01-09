29 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك اليوم الخميس 9-1-2020

ننشر أسعار الأسماك اليوم الخميس 9 -1-2020 بأصنافها المختلفة في سوق العبور، وفقا لآخر التطورات في سوق الجملة بشكل دورى.





أسعار الأسماك اليوم الخميس 9 يناير 2020





سجل كيلو سمك البلطي سعرا يتراوح بين 23 إلى 29 جنيها، وسمك البلطي نمرة "2" 22 جنيها، وكيلو سمك البلطي الأسواني 35 جنيها، وسمك الجمبري نمرة "3" 180 جنيها، وسجل كيلو سمك المرجان نحو 38 جنيها، وكيلو البرانيس الإسكندراني نحو55 جنيها، وسمك الدنيس سجل نحو 90 جنيها.





وسجل سعر سمك المكرونة خليجى نحو 28 جنيها، وكيلو سمك الجمبري الجامبو نحو 480 جنيها، وسمك الجمبرى المجمد نحو 165 جنيها.





أسعار الأسماك اليوم الخميس





وبلغ سعر كيلو سمك قشر البياض نحو 64 جنيها، وسمك البياض البلدي 50 جنيها، وسمك الثعابين 180 جنيها، وسمك القراميط 20 جنيها، وسمك البوري "1" بـ50 جنيها، وسمك البورى "2" بـ 38 جنيها.



