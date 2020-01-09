رئيس الاتحاد الإسباني: كأس السوبر قطعت خطوة كبيرة للأمام

قال لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، إن كأس السوبر المحلية نمت بشكل كبير بانتقالها إلى السعودية.



وكان "روبياليس" صاحب قرار توسيع المشاركة في البطولة بين بطلي الدوري، وكأس ملك إسبانيا، لتضم 4 فرق ونقلها من أغسطس إلى يناير خارج إسبانيا.



وأبلغ روبياليس، الصحفيين، بعد فوز ريال مدريد (3-1) على فالنسيا، في الدور قبل النهائي، أمس الأربعاء "كأس السوبر الإسبانية قطعت خطوة كبيرة للأمام".



وأضاف: "عندما خططنا للتغييرات في العام الماضي لم نكن نعلم الأندية التي ستشارك في البطولة لكننا كنا نراهن على نظام البطولة".



وتابع: "كنا نعلم أننا نستطيع تحويل المباراة ضعيفة الإقبال في الصيف إلى بطولة كبيرة، الآن هي أهم بطولة قصيرة في العالم".



ويلعب برشلونة ضد أتليتيكو مدريد في مواجهة الأخرى للدور قبل النهائي اليوم الخميس، ليتأهل الفائز لمواجهة الريال بالدور النهائي، الأحد المقبل على ملعب الجوهرة المشعة بجدة.