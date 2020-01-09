بسبب سوء الأحوال الجوية.. تأخير بدء الامتحانات فى البحيرة

قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بدء امتحانات اليوم، الخميس، فى تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا بدلا من الساعة الثامنة صباحًا نظرًا لسوء الحالة الجوية ولمنح المعلمون والطلاب المقيمون فى القرى فرصة للوصول لمدارسهم، حيث يؤدى الطلاب اليوم امتحانات التربية الدينية والوطنية المؤجلة من يوم السبت الماضى.



وتوافد الطلاب والطالبات على المدارس لأداء الامتحانات اليوم الخميس على الرغم من سوء حالة الطقس المصحوب بسقوط أمطار غزيرة وانخفاض شديد فى درجة الحرارة.



وأعلنت غرف عمليات المحافظة عن استمرار حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية لمتابعة أى أحداث طارئة، وربطها بالغرفة الرئيسية بالديوان العام، لمتابعة الشكاوى الواردة من المواطنين وسرعة العمل على حلها فورًا.



وطالب محافظ البحيرة، المواطنين، بالتواصل السريع مع الجهات المختصة (الوحدة المحلية أو فرع شركة المياه والصرف الصحي) في حالة وجود تجمعات متزايدة لا يتم تصريفها.



كما شدد على ضرورة الاتصال على الخط الساخن للمحافظة 114 في حالات الطوارئ، وفصل التيار الكهربائي غير المؤمن أو المتصل بشكل عشوائي، وعدم الوقوف بجانب الأشجار أو اللوحات الإعلانية أثناء موجات الهواء والعواصف الشديدة، وعدم الوقوف في الأماكن المكشوفة في حال حدوث البرق.