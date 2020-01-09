AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بسبب سوء الأحوال الجوية.. تأخير بدء الامتحانات فى البحيرة

الخميس 09/يناير/2020 - 09:34 ص
تأخير بدء الامتحانات
تأخير بدء الامتحانات فى البحيرة
Advertisements
جمالات الدمنهوري
قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بدء امتحانات اليوم، الخميس، فى تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا بدلا من الساعة الثامنة صباحًا نظرًا لسوء الحالة الجوية ولمنح المعلمون والطلاب المقيمون فى القرى فرصة للوصول لمدارسهم، حيث يؤدى الطلاب اليوم امتحانات التربية الدينية والوطنية المؤجلة من يوم السبت الماضى.

وتوافد الطلاب والطالبات على المدارس لأداء الامتحانات اليوم الخميس على الرغم من سوء حالة الطقس المصحوب بسقوط أمطار غزيرة وانخفاض شديد فى درجة الحرارة.

وأعلنت غرف عمليات المحافظة عن استمرار حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية لمتابعة أى أحداث طارئة، وربطها بالغرفة الرئيسية بالديوان العام، لمتابعة الشكاوى الواردة من المواطنين وسرعة العمل على حلها فورًا.

وطالب محافظ البحيرة، المواطنين، بالتواصل السريع مع الجهات المختصة (الوحدة المحلية أو فرع شركة المياه والصرف الصحي) في حالة وجود تجمعات متزايدة لا يتم تصريفها.

كما شدد على ضرورة الاتصال على الخط الساخن للمحافظة 114 في حالات الطوارئ، وفصل التيار الكهربائي غير المؤمن أو المتصل بشكل عشوائي، وعدم الوقوف بجانب الأشجار أو اللوحات الإعلانية أثناء موجات الهواء والعواصف الشديدة، وعدم الوقوف في الأماكن المكشوفة في حال حدوث البرق.
بسبب سوء الأحوال الجوية.. تأخير بدء الامتحانات فى البحيرة
بسبب سوء الأحوال الجوية.. تأخير بدء الامتحانات فى البحيرة
بسبب سوء الأحوال الجوية.. تأخير بدء الامتحانات فى البحيرة
بسبب سوء الأحوال الجوية.. تأخير بدء الامتحانات فى البحيرة
بسبب سوء الأحوال الجوية.. تأخير بدء الامتحانات فى البحيرة
بسبب سوء الأحوال الجوية.. تأخير بدء الامتحانات فى البحيرة
بسبب سوء الأحوال الجوية.. تأخير بدء الامتحانات فى البحيرة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأمطار تضرب البلاد.. طقس سيئ وأمطار غزيرة في معظم أنحاء الجمهورية.. محافظة الإسكندرية تعلن الطوارئ.. ورعد وموجة ثلجية تضرب الفيوم

النوة قادمة.. طوارئ في البحيرة لمواجهة تقلبات الطقس

محافظ البحيرة يحذر المواطنين بعد موجة الأمطار الغزيرة.. فيديو وصور

إعلان الطوارئ في البحيرة| والمحافظة تناشد المواطنين: لا تخرجوا من منازلكم..صور

تأجيل امتحانات جميع المراحل التعليمية في البحيرة لسوء الطقس

محافظ البحيرة يتابع عمليات شفط مياه الأمطار بشوارع دمنهور.. صور

ترشيحاتنا

البطاطس تسجل 5 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 9 - 1 - 2020

مادورو يأمر بإجراء مناورات عسكرية بالمدن الرئيسية في البلاد

28 ألف جنيه سعر حذاء أحلام في أحدث ظهور لها ..صور

هل يجوز إخراج كفارة اليمين في شكل أموال بدلا من الطعام؟

10 معلومات عن مدرسة هويتنا قبل توقيع بروتوكول إنشائها اليوم

Apple تربح ٣٨٦ مليون دولار في يوم واحد.. تعرف علي السر

AdvertisementS

تريند الفن| صورة لـ نانسي عجرم مع القتيل تقلب موازين القضية.. وسارة نخلة لـ النجمة اللبنانية: جورج وسوف فضحك

الطيار لم يبلغ بعطل خطير.. إيران تنشر تقريرها المبدئي حول حادث الطائرة الأوكرانية

لأجل إنقاذ قطتها.. عجوز تلقي حفيدها من ارتفاع 50 قدما ..شاهد

رحيل صالح جمعة.. تايم سبورت تعلن أبرز طلبات فايلر من الخطيب

سعر خيالى لـ تى شيرت رانيا يوسف فى أحدث جلسة تصوير| شاهد

أم تلقي رضيعها في صندوق قمامة.. وكاميرات المراقبة تفضح فعلتها

عقب إصابته بالرباط الصليبي.. رامي ربيعة يوجه رسالة مؤثرة لـ نجم الأهلي

خطورة الاستحمام بالمياه الساخنة في فصل الشتاء.. هاني الناظر يوضح ..فيديو

هترجع أحسن.. محمود علاء يصطحب شقيقه أحمد للاطمئنان عليه بعد إصابته بالرباط الصليبي

مطرب محبوب يعترف بمعاناته من مرض خطير أثر على وظائف مخه

أمطار غزيرة على هذه المناطق.. حالة الطقس خلال الـ 48 ساعة القادمة.. فيديو

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الخميس 9 -1-2020.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصور الأولى للجزء الثانى من Avatar

سعر خيالى لـ تى شيرت رانيا يوسف فى أحدث جلسة تصوير| شاهد

sony car .. مواصفات سيارة سوني الكهربائية الجديدة .. صور