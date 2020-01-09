وزير الخارجية البريطاني يطالب إيران بالتزام كامل بالاتفاق النووي

نقلت قناة "سكاي نيوز" عن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب مطالبته إيران بالالتزام الكامل بالاتفاق النووي.



وأضاف راب "نبحث جديا الموقف الذي يجب اتخاذه بشأن الاتفاق النووي الإيراني في ضوء عدم امتثال طهران".



وأعرب الاتحاد الأوروبي، الاثنين الماضي، عن أسفه إزاء إعلان إيران للمرة الخامسة تقليص الالتزامات بالاتفاق النووي.



وقال الاتحاد الأوروبي في بيان له: "نعرب عن أسفنا الشديد بشأن إعلان إيران تقليص التزاماتها في الاتفاق النووي".



وكانت إيران أعلنت، الأحد الماضي، تخليها عن جميع القيود على أنشطتها النووية بموجب الاتفاق النووي المبرم بين إيران والسداسية الدولية.



وتعني الخطوة الخامسة من تقليص الالتزامات بالاتفاق النووي، تخلي إيران عن آخر مورد أساسي من القيود العملياتية في الاتفاق النووي، أي القيود المرتبطة بعدد أجهزة الطرد المركزي.



وشددت إيران على أن عودتها إلى الالتزام بالاتفاق النووي الموقع مع الدول الكبرى في مارس 2015، يجب أن يكون مقرونا برفع الحظر وانتفاع إيران من فوائد الاتفاق.