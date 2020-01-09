سقوط أمطار غزيرة في البحيرة.. واستمرار غلق بوغاز رشيد

تشهد محافظة البحيرة لليوم الثاني على التوالي، موجة من الأمطار الغزيرة، بلغت شدتها على المدن الساحلية "رشيد - إدكو"، وتحولت شوارعهما إلى بحيرات من المياه، وتوقفت حركة البيع والشراء، وخلت الشوارع من المارة.



وأعلنت الأجهزة التنفيذية المختصة استمرار غلق ميناء الصيد برشيد وتوقف حركة نظرًا لارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية وحرصًا على سلامة الصيادين .



وتواصل غرف عمليات المحافظة أعمالها ومتابعتها بالوحدات المحلية لمتابعة أى أحداث طارئة، وربطها بالغرفة الرئيسية بالديوان العام، لمتابعة الشكاوى الواردة من المواطنين وسرعة العمل على حلها فورًا.



وطالب محافظ البحيرة، المواطنين، بالتواصل السريع مع الجهات المختصة ( الوحدة المحلية أو فرع شركة المياه والصرف الصحي ) في حالة وجود تجمعات متزايدة لا يتم تصريفها، والاتصال على الخط الساخن للمحافظة 114 في حالات الطوارئ، وفصل التيار الكهربائي الغير مؤمن أو المتصل بشكل عشوائي.



وناشد محافظ البحيرة المواطنين بعدم الوقوف بجانب الأشجار أو اللوحات الإعلانية أثناء موجات الهواء والعواصف الشديدة، وعدم الوقوف في الأماكن المكشوفة في حال حدوث البرق.