AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

سقوط أمطار غزيرة في البحيرة.. واستمرار غلق بوغاز رشيد

الخميس 09/يناير/2020 - 09:55 ص
سقوط أمطار غزيرة
سقوط أمطار غزيرة في البحيرة
Advertisements
جمالات الدمنهوري
تشهد محافظة البحيرة لليوم الثاني على التوالي، موجة من الأمطار الغزيرة، بلغت شدتها على المدن الساحلية "رشيد - إدكو"، وتحولت شوارعهما إلى بحيرات من المياه، وتوقفت حركة البيع والشراء، وخلت الشوارع من المارة.

وأعلنت الأجهزة التنفيذية المختصة استمرار غلق ميناء الصيد برشيد وتوقف حركة نظرًا لارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية وحرصًا على سلامة الصيادين .

وتواصل غرف عمليات المحافظة أعمالها ومتابعتها بالوحدات المحلية لمتابعة أى أحداث طارئة، وربطها بالغرفة الرئيسية بالديوان العام، لمتابعة الشكاوى الواردة من المواطنين وسرعة العمل على حلها فورًا.

وطالب محافظ البحيرة، المواطنين، بالتواصل السريع مع الجهات المختصة ( الوحدة المحلية أو فرع شركة المياه والصرف الصحي ) في حالة وجود تجمعات متزايدة لا يتم تصريفها، والاتصال على الخط الساخن للمحافظة 114 في حالات الطوارئ، وفصل التيار الكهربائي الغير مؤمن أو المتصل بشكل عشوائي.

وناشد محافظ البحيرة المواطنين بعدم الوقوف بجانب الأشجار أو اللوحات الإعلانية أثناء موجات الهواء والعواصف الشديدة، وعدم الوقوف في الأماكن المكشوفة في حال حدوث البرق.
سقوط أمطار غزيرة في البحيرة.. واستمرار غلق بوغاز رشيد
سقوط أمطار غزيرة في البحيرة.. واستمرار غلق بوغاز رشيد
سقوط أمطار غزيرة في البحيرة.. واستمرار غلق بوغاز رشيد
سقوط أمطار غزيرة في البحيرة.. واستمرار غلق بوغاز رشيد
سقوط أمطار غزيرة في البحيرة.. واستمرار غلق بوغاز رشيد
Advertisements

ترشيحاتنا

فضيحة جماعية جديدة لأردوغان وجيشه.. تفاصيل

إسرائيل تخشى سيناريوهات الحرب مع إيران

صدمة.. مصرع والد إيهاب توفيق فى حريق فيلته | صور

هل يجوز مصافحة الشاب لـ خطيبته؟.. دار الإفتاء تجيب

محمد فضل: علينا التماس العذر لغياب محمد صلاح عن حفل الأفضل

تخفيض جديد في أسعار سكودا skoda بقيمة 40 ألف جنيه.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدمة.. مصرع والد إيهاب توفيق فى حريق فيلته | صور

الصور الأولى للجزء الثانى من Avatar

سعر خيالى لـ تى شيرت رانيا يوسف فى أحدث جلسة تصوير| شاهد