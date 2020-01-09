فضيحة جماعية جديدة لأردوغان وجيشه.. تفاصيل

قال اللواء محمود منصور رئيس الجمعية العربية للدراسات السياسية، إن تاريخ تركيا فى المنطقة العربية هو تاريخ أسود تذوقته مصر خلال فترة الاحتلال العثمانى للعالم العربى وما ترتب عليها من سرقتها للمهارات، والكفاءات الموجودة فى العالم العربى ونقلها لعاصمة الدولة العثمانية بحالة الانحطاط الحضارى لتركيا واستيلائها على التراث العربى طيلة 400 عام فترة احتلالها للوطن العربى..
وأكد محمود منصور ، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية إكسترا نيوز، أن الموقف على الأراضي الليبية قد حسم بالفعل لصالح الشعب الليبى بقياده جيشه الذى استطاع أن يفرض سيطرته وإرادته على الأرض الليبية ويتصدى للاعتداء الغاشم التركى على أراضيه وأن يعطى أردوغان وجيشه "الضربة القاضية فى مقتل " لمجرد تفكيره أى محاولة للاقتراب من ليبيا ..
ولفت إلى أن عمليات الرفض التركى لوجود ليبيا ترتب عليها وجود مشاركة بين مصر وفرنسا والصين والأردن لتسوية الأوضاع فى ليبيا وهو ما يؤكد على المطلب المصرى برفضها التام بالتواجد على حدودها أى قوى إرهابية تهددها ..
وأوضح أن الشعب المصرى وكافة الشعوب العربية رافضة لكافة التدخلات السافرة لسياسية تركيا ، مؤكدأ أن أردوغان فاقد الوعى خاصة وأنه نصاب دولى وظيفته نهب ثروات العالم العربى والغربى على حد سواء ..
وأشار إلى أن أردوغان " أحلامه الشخصية خانته " حتى أصبح أضحوكة أمام العالم وهو الرجل الذى يتخذ قرارات ضخمة ولا يستطيع أن ينفذها وأصبحت فضائحه أمام دول العالم ظهرت بوضوح بأنه سارق أرزاق الدول الأخرى ولا يستحى من خطاياه ويدعى زورا وبهتانا أنه حامى الدول العربية والإسلامية بينما هو هدفه الاستيلاء والنهب فقط لخيرات العالم ..
وأكد محمود منصور ، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية إكسترا نيوز، أن الموقف على الأراضي الليبية قد حسم بالفعل لصالح الشعب الليبى بقياده جيشه الذى استطاع أن يفرض سيطرته وإرادته على الأرض الليبية ويتصدى للاعتداء الغاشم التركى على أراضيه وأن يعطى أردوغان وجيشه "الضربة القاضية فى مقتل " لمجرد تفكيره أى محاولة للاقتراب من ليبيا ..
ولفت إلى أن عمليات الرفض التركى لوجود ليبيا ترتب عليها وجود مشاركة بين مصر وفرنسا والصين والأردن لتسوية الأوضاع فى ليبيا وهو ما يؤكد على المطلب المصرى برفضها التام بالتواجد على حدودها أى قوى إرهابية تهددها ..
وأوضح أن الشعب المصرى وكافة الشعوب العربية رافضة لكافة التدخلات السافرة لسياسية تركيا ، مؤكدأ أن أردوغان فاقد الوعى خاصة وأنه نصاب دولى وظيفته نهب ثروات العالم العربى والغربى على حد سواء ..
وأشار إلى أن أردوغان " أحلامه الشخصية خانته " حتى أصبح أضحوكة أمام العالم وهو الرجل الذى يتخذ قرارات ضخمة ولا يستطيع أن ينفذها وأصبحت فضائحه أمام دول العالم ظهرت بوضوح بأنه سارق أرزاق الدول الأخرى ولا يستحى من خطاياه ويدعى زورا وبهتانا أنه حامى الدول العربية والإسلامية بينما هو هدفه الاستيلاء والنهب فقط لخيرات العالم ..