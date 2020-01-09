زيدان يكشف سر الفوز المبهر على فالنسيا

أثنى المدير الفني لريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، على أداء لاعبيه أمام فالنسيا، في مباراة نصف نهائي كأس السوبر، والتي حسمها "الملكي" 3-1، ولكنه أكد في الوقت ذاته أنه لم يحققوا أي شيء بعد.



أوضح المدرب الفرنسي في تصريحات بعد اللقاء الذي احتضنه ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة: "أنا مدرب ولكن لكل اللاعبين، الجيد في الأداء هو الديناميكية التي نقدمها في كل مباراة. علينا إظهار هذا الأمر في كل مباراة. قلتها من قبل إنه كان يتوجب علينا الظهور بأفضل صورة، ولكني لا أعلم إن كانت الأفضل، ولكن الأداء كان جيدا".



كما أثنى "زيزو" على أداء لاعب الوسط صاحب الهدف الثاني، إيسكو ألاركون: "سعيد بأداء جميع اللاعبين، من الصعب إبراز أداء لاعب بعينه، ولكني سعيد بهدف إيسكو لأنه كان بحاجة له وسيتحسن بعد ذلك، أيضًا هدفي كروس ومودريتش".



وفاجأ مدرب "الملكي" الجميع بالدفع بـ5 لاعبين في وسط الملعب، وقال في هذا الصدد: "كان بإمكاننا اللعب بجناحين، ولكننا قررنا اللجوء لخيار آخر بوجود إيسكو ولوكا مودريتش في العمق، مع توسيع الملعب عن طريق الظهيرين، هذا ما فعلناه باللعب أيضًا في مناطق الخصم بضغط عال، كنا نرغب في عدم منح أي فرصة للمنافس، وتقديم كرة قدم جميلة، وفي الشوط الثاني أيضًا لعبنا بشكل رأسي أكبر من العمق".



كما أثنى النجم الفرنسي على أداء الصربي الشاب لوكا يوفيتش، الذي شارك منذ البداية بسبب غياب الفرنسي كريم بنزيما للإصابة.



وحول إمكانية استدعاء الويلزي جاريث بيل، الذي ظل في مدريد بداعي الإصابة لقائمة الفريق في السعودية للمشاركة في النهائي، أوضح أنه سيتحدث مع الأطباء حول هذا الأمر.