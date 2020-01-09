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تعليم

40 طالبا فقط.. التعليم تكلف المدارس الفنية بتخفيض الكثافات في الفصول

الخميس 09/يناير/2020 - 09:50 ص
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
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ياسمين بدوي
أصدرت وزارة التربية والتعليم تعليمات رسمية لمدارس التعليم الفني، توصي بالعمل على تخفيض عدد الكثافات الطلابية في الفصول، بحيث لا تتعدى 40 طالبا فقط في الفصل.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي أرسلته لجميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، أن هذا الإجراء يأتي في إطار استكمال برنامج تطوير منظومة التعليم الفني، والذي كان قد بدء تطبيقه رسميا في 105 مدارس فنية منتشرة في جميع محافظات الجمهورية.

وشددت وزارة التربية والتعليم على التحديث التدريجي لجميع البرامج التعليمية لجميع المهن حسب منهجية الجدارات.

كما تم التشديد على استمرارية وزارة التربية والتعليم في تطبيق البرامج المحدثة في كل مدارس التعليم الفني على المستوى القومي.

وأكدت وزارة التربية والتعليم انها لذلك تطالب جميع المديريات بموافاة الوزارة بمتوسط الكثافة الطلابية داخل فصول مدارس التعليم الفني، مع تقديم إفادة بمقترح عدد الفصول الدراسية اللازم إضافتها بكل إدارة لكل نوعية لتصبح الكثافة الطلابية في حدود 40 طالبا بكل فصل دراسي، وبما يسمح باستيعاب أعداد الطلاب المتوقع زيادتها خلال الأعوام الثلاث القادمة.
40 طالبا فقط.. التعليم تكلف المدارس الفنية بتخفيض الكثافات في الفصول
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