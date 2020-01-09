خبير: مصر تسعى لوقف العدوان العسكرى فى ليبيا.. فيديو

قال السفير محمد عبدالحكم مساعد وزير الداخلية الأسبق ، إنه لابد من الإشارة على نقطه مهمه فى أعقاب توقيع النظام التركى وفايز السراج رئيس حكومة الوفاق في ليبيا مذكرتى التفاهم الأولى .



وأضاف السفير محمد عبدالحكم خلال حواره ببرنامج " 8 الصبح " المذاع على فضائية " dmc " ، أن مذكرتي التفاهم الأولى خاصة بتحديد المناطق البحرية بين تركيا وليبيا ، بالإضافة إلى اتفاقية التعاون العسكرى والأمنى بين تركيا وحكومة فايز السراج بموافقة البرلمان التركي للتدخل العسكرى فى ليبيا .



وأشار مساعد وزير الداخلية الأسبق ، إلى أن الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى قام بجهود واتصالات مكثفة مع كبار رؤساء الدول ، فى مقدمتها امريكا و فرنسا ورئيس وزراء ايطاليا ورئيس وزراء اليونان ، إلى جانب جهود سامح شكرى وزير الخارجية المصرى مع رئيس خارجية فرص واليونان وإيطاليا وفرنسا وسكرتير عام الأمم المتحدة .



وأكد مساعد وزير الداخلية الأسبق ،ان الخماسى الذى قام أمس الأربعاء يأتى فى إطار الاتصالات المصرية المكثفة وتوجيه المجتمع وخطورة التدخل العسكرى التركى فى ليبيا .



وتابع مساعد وزير الداخلية الأسبق ، أن الرئيس " السيسى " والجهود المصرية بشكل عام تسعى لوقف العدوان العسكري والتدخل العسكرى فى ليبيا ، لافتا إلى أن ليبيا أصبحت فى الفترة الماضية ممتلئة بالتنظيمات الإرهابية خاصة فى شرق ليبيا تحت مظلة حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج .



وأوضح أن الجهود المصرية يندرج تحتها الاجتماع الخماسي أمس ووزير خارجية اليونان وإيطاليا وفرنسا وقبرص وسامح شكرى وزير خارجية مصر ، حيث إنه فى منتهى الأهميه .



ونوه : " إلى أن الاجتماع أمس يوجه رسالة للمجتمع الدولى يؤكد على إدانة واستنكار الدول الخمس مذكرتى التفاهم الخاصة بتحديد المناطق البحرية بالتعاون العسكرى والأمنى بين تركيا وليبيا ، وهو انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة .