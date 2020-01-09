سوفت بنك تجري محادثات لبيع حصة في مشروع طاقة متجددة بالهند

ذكرت صحيفة إيكونوميك تايمز اليومية الهندية يوم الخميس أن مجموعة سوفت بنك تجري محادثات لبيع حصة أغلبية في مشروعها المشترك للطاقة المتجددة في الهند حيث تسعى لجمع سيولة بعدما واجهت عثرات في استثماراتها العالمية.



ومشروع سوفت بنك للطاقة المتجددة في الهند أقيم بالشراكة مع بهارتي إنتربرايزس الهندية وفوكسكون تكنولوجي جروب التايوانية.



وذكر التقرير نقلا عن مصادر مطلعة أن شركة التكنولوجيا اليابانية العملاقة تجري محادثات مع صناديق ثروة سيادية ومعاشات من الشرق الأقصى والخليج وكذلك مع شركات تكنولوجيا كبيرة في وادي السليكون.



وقالت الصحيفة إن سوفت بنك تدرس بيع حصتها بالكامل والبالغة 70 بالمئة أو حصة أغلبية في مشروع الطاقة المتجددة المشترك.



لكن رامان ناندا الرئيس التنفيذي لأنشطة الطاقة العالمية في سوفت بنك نفى وجود أي خطط للتخارج من أعمال الطاقة المتجددة في الهند.



وقال في بيان أُرسل بالبريد الإلكتروني لرويترز ”في إطار استراتيجية العمل، نراجع جميع خيارات جمع رأس مال خارجي بما في ذلك الاستثمارات الاستراتيجية من حين لآخر... لا يوجد قطعا أي خطط للتخارج من النشاط“.