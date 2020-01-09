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استشاري الجراحة العامة يكشف عن أسباب حدوث "الفتق القربي" وعلاجه الوحيد.. فيديو

الخميس 09/يناير/2020 - 11:06 ص
صدى البلد
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محمود محسن
أكد دكتور محسن جورج استشاري الجراحة العامة أن "الفتق" هو بروز اعضاء داخلية من المعدة إلى خارجها سواء من فتحة طبيعية أو غير طبيعية أو نتيجة ضعف في جدار المعدة.

وأضاف استشاري الجراحة العامة خلال تصريحات لبرنامج صباح الخير يا مصر عبر قناة مصر الأولى أن هناك ما يسمى "الفتق القربي" وهو يكون بأسفل المعدة بالمنطقة القربية ويكون من الجهتين يمينا ويسارا. 

وتابع دكتور محسن جورج ان المريض يشتكي أن هناك تورم يظهر ويزيد في حالات الضغط والسعال ويقل مع عدم وجود تلك الحالات مشيرا إلى ان هذا النوع من "الفتق" قد يكون خلقيا أو يحدث نتيجة الضعف في جدار المعدة.

واشار استشاري الجراحة العامة أنه إذا كان "الفتق" خلقيا فهو يظهر في الأطفال ومن الممكن علاجه جراحيا لأن الطفل يكون عرضة للإختناق نتيجة "الفتق الخلقي" .

وقال دكتور محسن جورج أنه في حالات الكبار وموجود في الرجال أكثر من السيدات ويكون علاجه الوحيد الجراحة سواء عن طريق المنظار أو الجراحة العادية.
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