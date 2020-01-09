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توك شو

أخصائية توضح علاقة الألوان بحالة الفرد المزاجية واحتياجاته.. فيديو

الخميس 09/يناير/2020 - 11:28 ص
دعاء علام
دعاء علام
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ريهام فيكتور
قالت دعاء علام، أخصائية في تطوير الذات، إن اختياراتنا لنوعية لون الملابس لها علاقة بالشعور والحالة المزاجية، لافتة إلى أن الوان الملابس اليومية ليس لها علاقة بتركيبة الشخصية.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"، أن هناك مدرستان مختلفتان لتحقيق الشخصية وتحقيق الذات.

وأشارت إلى أن علم النفس الإيجابي باستخدام الألوان له علاقة بتحقيق الذات فمن خلاله يمكن التعرف على قدراتك واحتياجاتك، وبالتالي توظيفها والعمل على تحسينها ومساعدة الآخرين.

وتابعت أنه عن طريق الألوان يتم التعرف على المشاعر التي لا يقدر الآخرين الإفصاح عنها، إلى جانب التعرف على الحالة الشعورية والمزاجية والتعرف على حالة الضغط النفسي، بالإضافة إلى الاحتياجات الضرورية التى يصعب تلبيتها.

وأكدت أن التعرف على كل ذلك من خلال اختيار ألوان معينه من كتيب الألوان الخاص بالاختبار، منوهة إلى أنه يتم طرح عدة أسئلة حول الألوان من حيث يعجبك هذا اللون أو لا يعجبك وبعد الانتهاء نحاول "فك الخناقة اللى جواك" بمعنى أن تكون راضى عن نفسك إلى حد كبير.

وتذكر: "أن تحقق الذات يسبقه التعرف على النفس من أفكار ومشاعر وسلوكيات والرغبات، وكشف قدراتك المختلفة عن غيرك لتطويرها وإفادة نفسك وغيرك بالمجتمع.
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