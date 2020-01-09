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اقتصاد

أسهم أوروبا تبلغ مستوى قياسيا مرتفعا مع انحسار توترات التجارة والشرق الأوسط

الخميس 09/يناير/2020 - 11:25 ص
صدى البلد
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رويترز
لامست الأسهم الأوروبية مستوى قياسيا مرتفعا يوم الخميس، مقتفية أثر مكاسب أوسع نطاقا حققتها الأسهم العالمية، بعد أن تراجعت الولايات المتحدة وإيران عن المزيد من التصعيد العسكري في الشرق الأوسط.

أيضا نالت الأسهم الدعم من تأكيد الصين على توقيع اتفاق ”المرحلة واحد“ التجاري مع الولايات المتحدة الأسبوع القادم مما أدى لانحسار المخاوف المرتبطة بالتجارة.

وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة ليرتفع إلى مستوى قياسي عند 420.98، بينما ربحت أسهم ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، 1.1 بالمئة.

وارتفع سهم بي.إم.دبليو 0.8 بالمئة، إذ يقول متعاملون إن إكسان للسمسرة رفعت تصنيف السهم.

وتصدر قطاع التكنولوجيا قائمة المؤشرات الفرعية الأفضل أداء في المنطقة وقاد المكاسب ارتفاع سهم إنفنيون تكنولوجيز لصناعة الرقائق اثنين بالمئة.
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