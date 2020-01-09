لحظة رومانسية ..مي عمر تتألق مع زوجها بإطلالة شتوية من لندن

شارك المخرج محمد سامي صورة جديدة له برفقة زوجته الفنانة مي عمر من لندن، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ظهرت الفنانة مي عمر بإطلالة أنيقة شتوية، بارتداء بالطو باللون الأحمر طويل، مع ارتداء بنطال باللون الأسود.



ونسقت مع الإطلالة الشتوية بوت طويلا باللون الأسود، وحملت حقيبة باللون الأحمر ذات يد ذهبية.



وتركت شعرها المموج منسدلًا على كتفيها، ليبرز ملامحها الرقيقة.



ولم تتكلف الفنانة مي عمر في وضع المكياج، فاكتفت بوضع اللمسات البسيطة والتي من ضمنها أحمر الشفاه باللون الأحمر الهادئ.



