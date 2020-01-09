شك فى سلوكها.. حبس فلاح قتل شقيقته بطريق أسيوط الغربى

قررت نيابة مكز طامية بالفيوم حبس قاتل شقيقته بطريق اسيوط الصحراوى الغربى لشكه فى سلوكها 4 ايام على ذمة التحقيقات





كان اللواء عادل الطحلاوى مدير امن الفيوم قد تلقى إخطارا من مركز شرطة طامية بوجود جثة على طريق القاهرة / اسيوط الصحراوى الغربي بالكيلو 83 (اتجاه القاهرة) - دائرة مركز شرطة طامية.





ونظرا لما تمثله الواقعة من تعدي سافر علي النفس وبث الرعب في نفوس المواطنين وجه سيادته بتشكيل فريق بحث لسرعة كشف غموض الحادثة.





توصلت تحريات فريق البحثإالى أنها جثة منصورة عبد الله خليفة مهني- 38 سنة ربة منزل ، ومقيمة منشاة عبد الله مركز العدوة محافظة المنيا، ملقاة بطريق القاهرة اسيوط الصحراوي الغربي بالكيلو 83، اتجاه القاهرة دائرة مركز شرطة طامية بالفيوم





وان وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجني عليها عجيلة عبد الله خليفة مهني –س42 ، فلاح ، مقيم منشاة عبد الله مركز العدوة محافظة المنيا .

عقب تقنين الاجراءات تم إعداد مأمورية تنسيقًا والقطاعات المعنية ومديرية أمن المنيا.





تم ضبط المتهم وبمواجهته بما اسفرت عنه التحريات اقر بصحتها واعترف بارتكابه للواقعة.

وعلل ارتكابه للواقعة لعلمه ان شقيقته المجني عليها علي علاقة غير شرعية بأحد الأشخاص فقام باستدراجها واصطحب معه بدرية عريبد عبد الكريم عبد الهادي 47 زوجة شقيقه ماهر عبد الله خليفة، مستقلين السيارة رقم 9784 د ل ن ملاكي قيادة بدر حاتم شاهين رسلان 26 سنة سائق بزعم عرض شقيقته علي احدي المستشفيات بالقاهرة.



وفي طريق اسيوط الغربي (مكان الواقعة ) قام بإنزالها من السيارة عنوة وطعنها بسلاح أبيض سكين كان بحوزته.