الطقس خلال 72 ساعة.. استمرار الأجواء شديدة البرودة..وأمطار غزيرة على بعض المدن

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طقس يوم السبت

حالة الطقس مائلة للبرودة على كافة الأنحاء نهارا شديد البرودة ليلا وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد والرياح خفيفة إلى معتدلة.



طقس يوم الأحد

مائل للبرودة على كافة الأنحاء نهارا شديد البرودة ليلا وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد والرياح خفيفة إلى معتدلة.



درجات الحرارة

وتتراوح درجات الحرارة المتوقعة، خلال الـ 72 ساعة القادمة، على القاهرة الكبرى تتراوح ما بين 16 لـ 18 للعظمى والصغرى ما بين 10 لـ 8 درجات، وعلى الوجه البحري تكون ما بين 16 لـ 18 للعظمى والصغرى ما بين 8 لـ 10 درجات، وعلى السواحل الشمالية الغربية بين 17 إلى 16 للعظمى والصغرى من 10 إلى 11 درجة، وعلى السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء تكون العظمى بين 18 إلى 15 والصغرى 9 درجات، وعلى جنوب سيناء والغردقة تكون العظمى بين 118 والصغرى 9، وعلى شمال الصعيد تتراوح العظمى بين 16 لـ 18 والصغرى بين 8 لـ 9، وعلى جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين تتراوح ما بين 17 لـ 20 للعظمى والصغرى تتراوح ما بين 10 لـ 8 درجات.

طقس يوم السبتحالة الطقس مائلة للبرودة على كافة الأنحاء نهارا شديد البرودة ليلا وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد والرياح خفيفة إلى معتدلة.طقس يوم الأحدمائل للبرودة على كافة الأنحاء نهارا شديد البرودة ليلا وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد والرياح خفيفة إلى معتدلة.درجات الحرارةوتتراوح درجات الحرارة المتوقعة، خلال الـ 72 ساعة القادمة، على القاهرة الكبرى تتراوح ما بين 16 لـ 18 للعظمى والصغرى ما بين 10 لـ 8 درجات، وعلى الوجه البحري تكون ما بين 16 لـ 18 للعظمى والصغرى ما بين 8 لـ 10 درجات، وعلى السواحل الشمالية الغربية بين 17 إلى 16 للعظمى والصغرى من 10 إلى 11 درجة، وعلى السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء تكون العظمى بين 18 إلى 15 والصغرى 9 درجات، وعلى جنوب سيناء والغردقة تكون العظمى بين 118 والصغرى 9، وعلى شمال الصعيد تتراوح العظمى بين 16 لـ 18 والصغرى بين 8 لـ 9، وعلى جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين تتراوح ما بين 17 لـ 20 للعظمى والصغرى تتراوح ما بين 10 لـ 8 درجات.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، المتوقعة خلال الـ 72 ساعة المقبلة على البلاد، والتي تشير إلى استمرار الموجة الباردة على كافة المحافظات مصحوبة برياح وأمطار غزيرة على بعض المدن.طقس غدا الجمعةهناك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من جنوب البلاد وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الاحمر والمتوسط، وتزيد من الاحساس ببرودة الطقس ويتكون الصقيع ليلا على وسط سيناء وشمال الصعيد وأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري تكون غزيرة ورعدية أحيانا تمتد خفيفة إلى متوسطة على القاهرة ومناطق من شمال الصعيد.