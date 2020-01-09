684 مليون دولار.. قيمة الصادرات الزراعية للإسماعيلية من الخضراوات والفاكهة

أعلن اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، أن اجمالى قيمة ماتم تصديره من الإسماعيلية من المنتجات الزراعية التي تشمل الخضروات والفاكهة والمحاصيل الحقلية والنباتات الطبية والعطرية إلى الدول العربية والأجنبية خلال العام المنتهى 2019 واعتبارا من أول يناير إلى نهاية شهر ديسمبر الماضى قد بلغ 684 مليون دولار وذلك لكمية قدرها 120573432طن.





وقد بلغت قيمة ما تم تصديره من الخضروات الطازجة والمجمدة 2. 14 مليون دولار لكمية قدرها 139358 طن فى حين بلغ قيمة ماتم تصديره من الفاكهة 8 .396 مليون دولار لكمية قدرها 110783493 طن والمحاصيل الحقلية 3و273 مليون دولار لكمية قدرها 9650446 طن والنباتات الطبيعية والعطرية 131437 دولار لكمية قدرها 135 طن.





صرح بذلك الدكتور مهندس السيد خليل مبارك وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالإسماعيلية.





ومن جهته أضاف الدكتور فتحى محروس مدير عام التسويق بمديرية الزراعة أن إجمالى قيمة ما تم تصديره خلال شهر ديسمبر الماضى فقط بلغ 2و58 مليون دولار لكميه قدرها 1502804 طن وقد شملت أصناف من الفول السودانى وليمون وبرتقال ومندورين ونرجس "كربنت" وتم تصديرها الى دول كل من الهند والصين وانجلترا وإيطاليا والكويت .



