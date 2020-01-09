AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

684 مليون دولار.. قيمة الصادرات الزراعية للإسماعيلية من الخضراوات والفاكهة

الخميس 09/يناير/2020 - 11:10 ص
الخضروات والفاكهة
الخضروات والفاكهة
Advertisements
انجي هيبة
أعلن اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، أن اجمالى قيمة ماتم تصديره من الإسماعيلية من المنتجات الزراعية التي تشمل الخضروات والفاكهة والمحاصيل الحقلية والنباتات الطبية والعطرية إلى الدول العربية والأجنبية خلال العام المنتهى 2019 واعتبارا من أول يناير إلى نهاية شهر ديسمبر الماضى قد بلغ 684 مليون دولار وذلك لكمية قدرها 120573432طن.

وقد بلغت قيمة ما تم تصديره من الخضروات الطازجة والمجمدة 2. 14 مليون دولار لكمية قدرها 139358 طن فى حين بلغ قيمة ماتم تصديره من الفاكهة 8 .396 مليون دولار لكمية قدرها 110783493 طن والمحاصيل الحقلية 3و273 مليون دولار لكمية قدرها 9650446 طن والنباتات الطبيعية والعطرية 131437 دولار لكمية قدرها 135 طن.

صرح بذلك الدكتور مهندس السيد خليل مبارك وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالإسماعيلية.

ومن جهته أضاف الدكتور فتحى محروس مدير عام التسويق بمديرية الزراعة أن إجمالى قيمة ما تم تصديره خلال شهر ديسمبر الماضى فقط بلغ 2و58 مليون دولار لكميه قدرها 1502804 طن وقد شملت أصناف من الفول السودانى وليمون وبرتقال ومندورين ونرجس "كربنت" وتم تصديرها الى دول كل من الهند والصين وانجلترا وإيطاليا والكويت .

وهذا بخلاف ما تم تصديره على مدى العام المنقضى كاملا من أصناف الخضراوات المجمدة ومعجون طماطم وليمون ومندورين وعصير برتقال ولب جوافة وفول سودانى وبصل أخضر وفاصوليا خضراء وفراولة مجمدة وخرشوف طازج وملوخية خضراء وبطيخ وقلقاس وفلفل شطة والتى تم تصديرها إلى الدول العربية والأجنبية ودول الاتحاد الأوروبى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

582.2 مليون دولار حصيلة صادرات الإسماعيلية من الخضراوات والفاكهة خلال 2019

24.4 % زيادة التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الافريقي

626 مليون دولار صادرات المنتجات الزراعية بالإسماعيلية خلال 11 شهرا

44.5 ٪ زيادة في قيمة صادرات مصر إلى دول شرق آسيا في 2018

إحصائيات: 44.5٪ زيادة في قيمة صادرات مصر إلى دول شرق آسيا في 2018.. و28.2% ارتفاع في الصادرات إلى الهند.. و11435.6 مليون دولار واردات مصر من الصين

تحليل| نشرة الجهاز المركزي للإحصاء تبرز ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لدول شرق آسيا

ترشيحاتنا

مطرب محبوب يعترف بمعاناته من مرض خطير أثر على وظائف مخه

المعاينة الأولية لـ فيلا إيهاب توفيق تكشف سبب اندلاع الحريق.. صور

عاهل الأردن يقلد الأميرة سلمى بنت عبدالله جناح الطيران.. صور

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 9 - 1 - 2020 بالقاهرة والمحافظات

عيار 18 يسجل 585 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الخميس 9 - 1 - 2020

الحرس الثورى الإيرانى: تنفيذ هجمات شديدة على أهداف أمريكية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصادم عربتي بترول واشتعال النار في سيارة ملاكي بطريق الإسكندرية الصحراوي.. صور

لكل اسم حكاية.. مسجد الوداع كنز أثري على أرض المنيا.. صور

المعاينة الأولية لـ فيلا إيهاب توفيق تكشف سبب اندلاع الحريق.. صور