بسبب سوء الأحوال الجوية.. انعقاد دائم لإدارة الأزمات وعمليات البحيرة

أكداللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على انتشار جميع فرق معدات التدخل السريع منذ بداية موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة التى تشهدها المحافظة لليوم الرابع على التوالى، حيث تعمل أكثر من 470 معدة وطاقم بجميع شوارع مدن وقرى المحافظة؟





وتابع المحافظ موقف جميع الوحدات المحلية وتداعيات سؤ حالة الطقس من داخل غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة وخلال رئاسته للغرفة ومتابعة فرق الأزمات والطوارئ وتوجية ومتابعة كافة الجهود وفرق التدخل بجميع المراكز والمدن.





ووجه المحافظ بتكثيف تلك الأعمال والجهود وخاصة بنطاق المدارس والطرق المؤدية إليها لتذليل العقبات وللتيسير على أبنائنا الطلاب أثناء أدائهم الامتحانات اليوم مشددا على التدخل فورا لحل جميع الشكاوى الواردة من المواطنين وحلها على الفور.





واستمرار العمل على مدار الساعة وتواجد كافة المسئولين وفرق الازمات والتدخل السريع المعنية بمجابهة الأمطار والتواجد المستمر على مدار الساعة بشوارع وميادين المراكز والمدن والقرى لرفع تراكمات المياه ومتابعة أعمدة الإنارة ومحطات الصرف اولا بأول .





كما وجه المحافظ بفصل التيار الكهربائى عن جميع اعمدة الكهرباء بالشوارع كإجراء احترازى للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وأبنائنا الطلاب