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أخبار العالم

أمير سعودي يسخر من الضربة الصاروخية الإيرانية على المواقع الأمريكية

الخميس 09/يناير/2020 - 11:01 ص
أمير سعودي يسخر من
أمير سعودي يسخر من الضربة الصاروخية الإيرانية
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سمر صالح
سخر الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود، من الهجوم الصاروخي الإيراني على القواعد العسكرية الأمريكية في العراق وذلك عبر حسابه الإلكتروني على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقال "عبد الرحمن بن مساعد"، "بعيدا عن مسرحية الأمس الكوميدية.. انحسار شبح الحرب وخفض التصعيد بين أمريكا وإيران أمر جيد فالحرب ليست في مصلحة أحد.. وهذا أمر تدركه جميع الأطراف المعنية بالصراع في المنطقة.. والعالم بأجمعه تقريبا دعا لعدم التصعيد ولضبط النفس لأن هذه الحرب لو وقعت لن يقتصر ضررها على المنطقة فقط".

وأضاف الأمير السعودي الذي لا يشغل أي منصب رسمي في المملكة حاليا "تمخض الجبل فولد فأرا، هذا المثل جدير بالترجمة وخصوصا للغتين الفارسية أولا والإنجليزية الأمريكية ثانيا".

وتابع: "لم يكن ينقص الضربة الإيرانية مساء الأمس إلا توزيع هذه الدعوة على القنوات قبل يوم منها: يسر الحرس الثوري الإيراني والقوات الأمريكية في العراق دعوتكم لحضور القصف الصاروخي على قاعدة عين الأسد غدا في تمام الساعة الثانية صباحا وبحضوركم يتم لنا الفرح والسرور. وآخر جملة في الدعوة: نرجو إظهار الدهشة عند الحضور!".
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