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رياضة

الأمن يزف بشرى سارة لجماهير نادي الزمالك قبل مواجهة زيسكو

الخميس 09/يناير/2020 - 11:05 ص
صدى البلد
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نور عادل
زفت الجهات الأمنية بشرى سارة لجماهير نادي الزمالك وذلك بموافقتهم على حضور 10 الاف مشجع لمواجهة الفريق الأبيض، امام منافسه زيسكو الزامبي.

و يواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك منافسه زيسكو الزامبي يوم الغد الجمعة باستاد السلام في اطار الجولة الرابعة بدور مجموعات من دوري ابطال افريقيا.

ويسعى مسئولو نادي الزمالك الي ان يتم زيادة عدد الجماهير الي 15 الف مشجع لمساندة الفريق في تلك المباراة المهمة للفريق.

ويحتل نادي الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، بينما يأتي في المركز الأول فريق مازيمبي 7 نقاط، ويأتي فريق زيسكو بالمركز الثالث برصيد نقطتين.
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