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تعليم

استعدادات لامتحانات التيرم للصفين الأول والثاني الثانوي بالقليوبية

الخميس 09/يناير/2020 - 11:17 ص
امتحانات التيرم للصفين
امتحانات التيرم للصفين الأول والثاني الثانوي
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إبراهيم الهوارى
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية استكمال الاستعدادات الخاصة لإجراء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي على النظام الجديد المقرر لها السبت المقبل.

حيث سيتم امتحانات الصف الأول الثانوي ورقيا بامتحانات وضعها الموجهين الأوائل المواد الدراسية بالإدارات التعليمية وفق الضوابط المرسلة للتوجيهات العمومية بالمديرية من الوزارة.

من جاتبه أعلن طه عجلان وكيل وزارة التعليم بالقليوبية أنه تقرر تشكيل لجان لمتابعة الامتحانات بالمدارس التابعة للإدارات والتأكيد على أهمية سير أعمال الامتحانات وفق القواعد المنظمة لذلك الشأن إلى جانب مخاطبة الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق معهم قبل انطلاق الامتحانات لتأمين سيرها.

وأشار عجلان أن امتحانات الصف الأول الثانوي ستكون فتره مسائية بعد انتهاء امتحانات الصف الثاني الثانوي التي ستتم إلكترونيًا بالتابلت صباحا مؤكدا أنه تم مراجعة أسئلة الامتحانات بعناية شديدة داخل المطبعة السرية حتى تخرج للطلاب بصورة جيدة، مشيرا إلى أن جميع الأسئلة من الكتاب المدرسي وتراعي ماتم تدريسه من المنهج.
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